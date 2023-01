ASSE Mercato : Saint-Etienne tient la réponse du club d'une cible

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2023 à 03:47

Alors que la signature d’un défenseur de Ligue 1 à l’ ASSE est révélée, le club du joueur concerné a réagi au supposé intérêt des Stéphanois.

Le site spécialisé Foot Mercato a appris mercredi que l’ ASSE a recruté un défenseur central en Ligue 2. Et que l’officialisation de sa signature à l'AS Saint-Etienne est imminente. « Adrien Monfray est très apprécié par Laurent Batlles et l’officialisation de son transfert pourrait être qu’une question de jours. Certaines sources proches du club stéphanois nous ont même précisé que le joueur avait déjà signé son contrat ce mercredi matin », a écrit la source, dans la version modifiée de son article.

ASSE Mercato : Grenoble à propos de Monfray, « on n’est pas dans l’obligation de vendre »

Cependant, le défenseur de 32 ans n’est pas la 4e recrue hivernale de l’ ASSE, si l’on en croit la mise au point du Directeur général du GF38, Max Marty. « C’est une rumeur. En tout cas, on n’a eu aucun contact avec l’AS Saint-Etienne. Adrien est sous contrat encore un an et demi et on n’est pas dans l’obligation de vendre », a-t-il démenti sur le site du Dauphiné Libéré.

La réaction du dirigeant de Grenoble Foot est bien claire, mais le mercato nous a tellement habitués à des coups de bluff que tout reste possible, tant que le marché des transferts n’est pas refermé. Pour preuve, la semaine dernière, le président de Valenciennes FC, Eddy Zdziech, avait déclaré dans La Voix du Nord que son gardien de but titulaire resterait au club jusqu’à la fin de la saison : « Il y a eu des contacts entre nous et l’ ASSE, mais honnêtement, Gautier Larsonneur n’ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes. » Cinq jours plus tard, le portier de 25 ans a été transféré chez les Verts. Il a même été titulaire lors de la victoire de l’ ASSE sur Laval (1-0), mardi.