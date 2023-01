ASSE Mercato : C'est réglé pour Gautier Larsonneur à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 02 janvier 2023 à 11:16

Alors que l’ ASSE espère recruter Gautier Larsonneur cet hiver, Valenciennes FC, le club du gardien de but, a refroidi la piste stéphanoise.

Après avoir recruté Gaëtan Charbonnier à l’AJ Auxerre comme joker et le défenseur latéral du FC Nantes Dennis Appiah, l’ ASSE s’est lancée aux trousses de Gautier Larsonneur. Le gardien de but prêté à Valenciennes FC par le Stade Brestois est d’ailleurs présenté comme la priorité de l’AS Saint-Etienne. Plusieurs médias, en plus de Mohamed Toubache-Ter, ont confirmé des négociations en cours pour la signature du dernier rempart du VAFC chez les Verts. « L’ ASSE va accélérer le dossier Gauthier Larsonneur pour le finaliser après ASSE - SM Caen (disputé vendredi) », avait-il annoncé sur Twitter, la semaine dernière. L’Insider avait même lâché des indices sur l’indemnité de transfert. D’après lui, les négociations tourneraient entre 2,2 millions d'euros et 3,5 millions d'euros.

Maintenant que le mercato hivernal est ouvert officiellement, depuis le 1er janvier 2023, le dossier semble se compliquer pour l’ ASSE. Dans une interview à La Voix du Nord, le président de Valenciennes s’est prononcé sur l'intérêt stéphanois pour Gauthier Larsonneur. Il a clairement laissé entendre que le portier titulaire du club nordiste ne va pas rejoindre l'AS Saint-Etienne cet hiver. « Gautier Larsonneur va rester », a clarifié Eddy Zdziech qui faisait le point sur le mercato du club du Nord. De quoi refermer le dossier menant au portier français.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne dispose d'autres alternatives

Notons que le gardien de but de 25 ans est le portier N°1 du VAFC. Il a disputé les 17 premiers matchs de Ligue 2 en entier depuis le début de la saison. Pour pallier le dossier douché par le dirigeant valenciennois, l’ ASSE dispose de pistes alternatives, comme Gautier Gallon (de l’ES Troyes AC) ou encore Jérôme Prior (de PAS Giannina en Grèce). Il y a aussi celle menant vers un gardien de but roumain.

En novembre dernier, le journaliste Ignazio Genuardi avait annoncé que les services d’Ionut Radu, gardien de l’Inter Milan prêté à Cremonese cette saison, avaient été proposés à l’ ASSE. Il s’agit en effet d’une piste que les Stéphanois avaient exploré en janvier 2022, avant de finalement opter pour le prêt de Paul Bernardoni en provenance d'Angers SCO.