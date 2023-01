PSG Mercato : Une grosse pointure débarque en défense centrale !

Publié par JEAN-LUC D le 12 janvier 2023 à 18:07

La section féminine du PSG poursuit son recrutement hivernal. Après l’attaquante Amalie Vangsgaard, une autre joueuse a rejoint les rangs des Parisiennes.

À la recherche d’une attaquante de pointe pour pallier la longue absence de Marie-Antoinette Katoto, le Paris Saint-Germain a recruté l’internationale danoise Amalie Vangsgaard. En fin de contrat avec le club suédois de de Linköping, la joueuse de 26 ans a rejoint les rangs des Parisiennes sur la base d’un engagement de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2025. « Je dois dire que c'est assez incroyable, mon papa m'accompagne et son regard en dit long sur l'émotion que cela représente.

Et lorsque le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain s'est présenté, je n'ai pas hésité une seconde, je voulais faire partie de ce grand club. Je veux aider l'équipe au maximum, marquer des buts, aider le groupe à aller le plus loin possible en Champions League et jouer le titre en championnat. Sur un plan plus personnel, je vais continuer à progresser, mais montrer que je peux relever ce beau défi maintenant », a confié Amalie Vangsgaard sur PSG TV. Mais les dirigeants parisiens ne comptent pas s’arrêter là.

PSG Mercato : Allyson Swaby va signer avec le Paris SG

Leader du Championnat de D1 Arkema, le Paris Saint-Germain féminin ne compte pas modifier en profondeur son effectif sur ce mercato hivernal. Toutefois, le directeur sportif des féminines, Angel Castellazzi, et son adjointe Sabrina Delannoy travailleraient au renforcement du groupe de coach Gérard Prêcheur. Après l’attaquante Amalie Vangsgaard, une défenseuse centrale devrait être annoncée officiellement par le PSG.

En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, Allyson Swaby devrait s’engager avec les Rouge et Bleus dans les prochaines heures. L’internationale jamaïquaine de 26 ans arrive des États-Unis, où elle évoluait à Angel City (États-Unis). Le quotidien sportif explique que l’internationale jamaïquaine vient pour « pallier un possible départ d'Estelle Cascarino à Manchester United. La Française est suivie depuis plusieurs mois par le club anglais. »

Les négociations sont en cours pour un transfert entre deux clubs qui avaient déjà bien échangé l’été dernier au moment de l’arrivée de la Néerlandaise Jackie Groenen à Paris. Après Amalie Vangsgaard, le PSG pourrait rapidement annoncer la signature d’Allyson Swaby.