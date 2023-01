PSG Mercato : Officiel, le Paris SG s’offre une star en attaque !

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2023 à 18:11

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis le 1er janvier à minuit, le PSG vient d’annoncer officiellement sa première signature.

Comme annoncé par la presse hexagonale, le Paris Saint-Germain féminin tient sa nouvelle attaquante qui va pallier la grave blessure de Marie-Antoinette Katoto. En effet, l’internationale danoise Amélie Vangsgaard a quitté Linkopings, en Suède, pour s’engager en faveur du club de la capitale française avec un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2025. Meilleure buteuse du championnat suédois, la joueuse de 26 ans est une véritable solution pour l’entraîneur Gérard Prêcheur qui bricole au poste de numéro 9 depuis la blessure de Katoto.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Amalie Vangsgaard. L’attaquante danoise rejoint le club de la capitale jusqu’en juin 2025. Le club souhaite la bienvenue à Amalie ainsi qu’une belle aventure sous les couleurs du club de la capitale », a écrit le PSG sur son site officiel ce mardi après-midi. Après avoir paraphé son contrat, Amélie Vangsgaard a livré ses impressions.

PSG Mercato : Amélie Vangsgaard justifie son choix

En fin de contrat avec Linkopings le 30 juin prochain, Amélie Vangsgaard a rejoint les rangs des féminines du Paris Saint-Germain. Le groupe de Gérard Prêcheur pourra donc désormais compter sur une vraie attaquante de pointe en attendant le retour de Marie-Antoinette Katoto. Au micro de PSG TV, la nouvelle attaquante des Rouge et Bleu a confié son bonheur de débarquer dans le club du président Nasser Al-Khelaïfi.

« Je dois dire que c'est assez incroyable, mon papa m'accompagne et son regard en dit long sur l'émotion que cela représente. Et lorsque le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain s'est présenté, je n'ai pas hésité une seconde, je voulais faire partie de ce grand club », a lâché AmélieVangsgaard, qui veut aider le Champion de France en titre à atteindre ses objectifs. « Je veux aider l'équipe au maximum, marquer des buts, aider le groupe à aller le plus loin possible en Champions League et jouer le titre en championnat. Sur un plan plus personnel, je vais continuer à progresser, mais montrer que je peux relever ce beau défi maintenant », a-t-elle ajouté.