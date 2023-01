PSG Mercato : Campos recrute une pièce importante au Paris SG

Publié par Thomas le 13 janvier 2023 à 08:37

En attendant la signature d'un joueur cet hiver au PSG, Luis Campos a enrôlé cet hiver une nouvelle tête essentielle dans son organigramme.

Le mercato est plutôt calme cet hiver du côté du Paris Saint-Germain, qui ne souhaite pas bouleverser son effectif après une première partie de saison très convaincante. Comme l’a rappelé Christophe Galtier en conférence de presse, seuls des départs pourraient pousser le board parisien à recruter ces prochaines semaines mais pour l’heure, les transferts se font attendre. Si Pablo Sarabia est bien pisté par Wolverhampton, le PSG sait que la fenêtre hivernale sera complexe, d’autant que Paris ne peut plus prêter de joueurs. En effet, avec déjà 8 joueurs cédés l’été dernier, le club de la capitale a atteint son quota de prêts cette saison et ne peut qu’envisager des ventes en janvier pour se séparer de joueurs.

En attendant, Luis Campos a déjà recruté un nouvel homme fort du mercato, Pasquale Sensibile, qui aura une mission bien précise auprès des joueurs prêtés.

PSG Mercato : Pasquale Sensibile vient renforcer la cellule de recrutement parisienne

Comme le dévoile L’Equipe ce vendredi, le dirigeant italien est arrivé au Paris Saint-Germain début janvier avec une fonction bien spécifique, celle d’accompagner les Parisiens prêtés à l’étranger dans leur progression. L’idée de Luis Campos et son staff est de rentabiliser le passage de ses joueurs dans les autres clubs cette saison pour qu’il reviennent plus aguerris en fin d’exercice. Si pour certain, l’idée est de les réintégrer au groupe de Christophe Galtier l’été prochain, pour la plupart, l’objectif sera de les revendre avec une plus grande valeur marchande lors de la fenêtre estivale.

Concrètement, Paquale Sensibile se rendra chaque semaine auprès des clubs où évoluent des joueurs du PSG en prêt pour opérer un suivi psychologique mais également discuter avec les dirigeants. Ancien joueur de foot, le natif de Lecco avait multiplié les expériences en tant que directeur sportif dans différentes écuries ces dernières années, comme l’AS Rome en 2018/2019 ou plus récemment Galatasaray.