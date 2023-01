ASSE Mercato : Saint-Etienne vise un défenseur de Guingamp

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2023 à 11:07

Un défenseur de Guingamp est dans le viseur de l' ASSE. Le club ligérien a coché son nom pour pallier le dossier Niels Nkounkou d'Everton.

L’ ASSE garde les yeux grands ouverts sur le marché hivernal afin de recruter des joueurs qui peuvent l’aider pendant la deuxième moitié de saison, à assurer son maintien en Ligue 2. L’AS Saint-Etienne est ainsi sur plusieurs pistes cet hiver. Les noms d’Andy Delort (OGC Nice), Kader Bamba (FC Nantes), Adrien Monfray (Grenoble Foot) ou encore Niels Nkounkou (Everton prêté à Cardiff City) circulent dans le Forez.

L’ ASSE négocie justement l’arrivée d'Nkounkou pour l'intégrer dans l'effectif de Laurent Batlles afin de renforcer un secteur de jeu défaillant, comme l’avait souligné Loïc Perrin : « Il y a des postes qui demandent beaucoup d’activité, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. » Selon Benjamin Quarez du Parisien, les Stéphanois seraient en négociations avancées pour se faire prêter le joueur formé à l’Olympique de Marseille (2017-2020). Les Verts ont déjà recruté un latéral droit, Dennis Appiah, et poussent pour s’attacher les services d’un piston gauche.

ASSE Mercato : Saint-Etienne coche le nom de Jules Gaudin

En cas d’échec du dossier Niels Nkounkou (22 ans), l’ ASSE a un plan B. Elle aurait coché le nom de Jules Gaudin de l’EA Guingamp sur son calepin. D’après les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, le piston gauche plaît aux Verts qui surveillent de près sa situation. « Jules Gaudin a les qualités pour jouer à Saint-Étienne… D’ailleurs il plaît à Sainté, mais rien de concret encore. Intérêt prononcé, il y a eu », a écrit l'Insider sur Twitter.

Notons que le contrat du polyvalent joueur de l’En Avant Guingamp, pouvant évoluant défenseur, milieu ou ailier gauche, prend fin en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 600 000 euros, un montant dans les cordes de l’AS Saint-Etienne. De plus, il aurait repoussé les avances de l’EAG qui souhaite prolonger son bail. D’après Ouest-France, Jules Gaudin « a exprimé au club breton ses envies de départ et a rejeté une offre de prolongation de contrat émise cet automne ». Une bonne nouvelle pour l' ASSE.