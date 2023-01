ASSE Mercato : Un défenseur sur le point de débarquer à Sainté !

Publié par Thomas le 11 janvier 2023 à 09:30

Après sa victoire contre le Stade Lavallois mardi soir, l' ASSE pourrait prochainement voir débarquer un latéral en provenance d'Angleterre.

Les sourires sont de retour à l’AS Saint-Etienne, enfin victorieuse en Ligue 2 après plus de deux mois. Contre une équipe lavalloise diminuée, les hommes de Laurent Batlles se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but de Mathieu Cafaro en deuxième période. Si tout n’a pas été parfait durant cette rencontre, l’ ASSE s’offre néanmoins un bol d’air bienvenu en attendant le déplacement à Niort dans quelques jours. Pour ce choc de mal classés, les Verts pourraient tout simplement se présenter avec de nouvelles têtes, notamment en défense, où la venue d’un latéral gauche se précise.

Après avoir bouclé l’arrivée de Dennis Appiah, qui a d’ailleurs livré une prestation solide hier soir, l’ ASSE prévoit de se renforcer dans son couloir gauche. Et d’après les informations du Parisien, c’est du côté du championnat anglais que les dirigeants ont jeté leur dévolu.

ASSE Mercato : Niels Nkounkou en approche à l’AS Saint-Etienne

Face aux performances moyennes de Léo Pétrot sur le côté gauche, Loïc Perrin et son équipe se sont activés pour débusquer un renfort de choix dans ce secteur de jeu. Selon Benjamin Quarez, l’ ASSE serait en discussions avancées pour se faire prêter Niels Nkounkou. Sous contrat avec Everton en Premier League mais prêté cette saison à Cardiff (2e division), le joueur serait en bonne voie pour débarquer dans la Loire.

Une information confirmée dans la foulée par le journaliste Romain Colange, qui évoque un prêt jusqu’à la fin de la saison pour le défenseur formé à l’Olympique de Marseille. Si aucun accord n’a pour l’instant été conclu entre les deux parties, la source précise qu’il ne resterait que quelques détails à régler pour finaliser l’opération. En Championship cette saison, Niels Nkounkou a déjà disputé 18 rencontres pour une passe décisive.