FC Nantes Mercato : Evann Guessand lâche des indices sur son futur

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2023 à 14:25

Lors de son passage en conférence de presse ce vendredi, Evann Guessand, attaquant du FC Nantes a fait le point sur son avenir.

Prêté au FC Nantes par l’ OGC Nice, Evann Guessand a été décisif contre l’AF Virois, samedi dernier, en 32e de finale de la Coupe de France. Il a été l’auteur du deuxième but du FCN (2-0, 55e). Ce vendredi, l’attaquant du FCN était présent en conférence de presse pour évoquer le déplacement à Montpellier HSC, dimanche à 15h, au stade de la Mosson. Selon lui, le match contre les Pailladins est une opportunité pour le FC Nantes de mettre un écart avec un concurrent direct.

« C’est un match assez important, parce que si on perd les concurrents derrière vont se rapprocher, si on gagne on regarde un peu plus vers le haut. On va essayer de continuer sur notre série sans défaite, on va essayer de gagner pour prendre un peu plus de confiance. » Rappelons qu’un seul point sépare les deux équipes qui se suivent au classement. Le FC Nantes est 14e avec 18 points, alors que le MHSC est 15e avec 17 points.

FC Nantes Mercato : Evann Guessand ne se projette pas sur son avenir

Interrogé ensuite sur son avenir, Evann Guessand a indiqué qu’il ne se projette pas encore sur sa situation personnelle. « Si je commence à penser à mon avenir dès maintenant en janvier, je vais me perdre. Je pense que ce n’est pas la bonne solution […]. Après quand la saison sera finie, on saura ce qu’il faut pour la suite », a-t-il répondu. L’avant-centre de 21 ans est en effet prêté au FC Nantes depuis juillet 2022 par l’OGC Nice, pour un an, mais sans option d’achat. Il va donc retourner au Gym à l’issue de la saison. Il assure cependant qu’il ne regrette pas du tout son choix.

« Je pense que c’est un très bon choix de venir ici. J’aurais pu avoir du temps ailleurs, mais au FCN j’ai acquis beaucoup d’expérience, parce que je joue l’Europe dès ma première saison. Pour un jeune joueur, c’est assez positif pour ma carrière. En plus, le coach Antoine Kombouaré m’aide beaucoup, je lui dois en partie ma progression. »