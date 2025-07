Mercato AS Monaco : Une cible ambitieuse dénichée en Premier League

L’AS Monaco veut renforcer sa base arrière par la signature d’un nouveau gardien de but. Dans cette optique, le club aurait jeté son dévolu sur Arijanet Muric, international kosovar évoluant à Ipswich Town.

Malgré la saison accomplie de Philipp Köhn et de Radosław Majecki, l’AS Monaco reste insatisfait quant à la stabilité au poste de gardien de but. Lors de ce mercato estival, les recruteurs du club princier envisagent d’offrir un nouvel atout prometteur à Adi Hütter. Sur le marché, ils ont repéré le profil d’Arijanet Muric, sociétaire d’Ipswich Town. Le portier de 26 ans sort d’une saison timide avec seulement 18 matchs toutes compétitions confondues.

Il a bénéficié d’un temps de jeu limité avec le club anglais, en raison d’une blessure à l’épaule et d’une forte concurrence. Néanmoins, ses quelques performances ont attiré l’attention des observateurs de l’AS Monaco, qui souhaitent le recruter cet été. Selon les informations du journaliste Dominik Schneider, les Monégasques devront fournir un certain effort pour parvenir à leurs fins, car ils ne sont pas les seuls prétendants.

En effet, le club italien, l’US Sassuolo, fait également les yeux doux à Arijanet Muric. Récemment, les Vert et Noir ont formulé une offre de transfert à Ipswich Town pour accélérer les négociations, mais le club anglais l’a rejetée. Malgré cela, Sassuolo ne compte pas abdiquer. Cet intérêt pressant du club italien constitue un obstacle pour l’AS Monaco dans ce dossier. De son côté, Arijanet Muric ne s’oppose pas à un départ d’Ipswich Town depuis la relégation du club en deuxième division anglaise. Il souhaite explorer une nouvelle aventure européenne.

🚨 Excl. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹🇫🇷🇽🇰#USSassuolo have submitted a bid for #IpswichTown goalkeeper Arijanet #Muric. No deal yet. #ASMonaco also keen on the Kosovo international. After relegation from the #PremierLeague, Muric is open to a move. Contract until 2028.#SerieA #Championship pic.twitter.com/161cwmKurQ— Dominik Schneider (@FT_schneidi) July 9, 2025