FC Nantes : Nouveau coup dur pour Kombouaré après Lyon

12 janvier 2023

Le FC Nantes a enregistré une mauvaise nouvelle après son match nul mercredi contre Lyon. Un défenseur s’est de nouveau blessé.

Après deux victoires, dont une en Coupe de France, le FC Nantes a connu un coup d’arrêt mercredi. Opposé à l’Olympique Lyonnais à La Beaujoire, le FCN s’est contenté d’un nul (0-0). Les Canaris n’ont pas réussi à trouver la faille face aux Gones. Après cette contreperformance, le club des bords de l’Erdre occupe la 14e place au classement. Cette rencontre a laissé des traces dans les rangs de Nantes. Antoine Kombouaré a enregistré la nouvelle blessure de Quentin Merlin contre l’OL. En conférence de presse, le technicien kanak n’a pas donné de nouvelles rassurantes de son latéral gauche. Lequel signait son retour dans le onze après son absence en Coupe contre l’AF Virois.

FC Nantes : Kombouaré confirme la tuile pour Quentin Merlin

L’entraîneur du FC Nantes est inquiet pour Quentin Merlin. Surtout qu’il a déjà perdu un autre cadre en défense. Blessé au genou contre Vire, Nicolas Pallois était forfait contre Lyon et devraiit manquer quelques semaines de compétition. « Il s’agirait d’une déchirure de l’adducteur. On ne connait pas encore la durée de l’indisponibilité, on fera des examens. Mais je pense qu’il en aura pour plusieurs semaines. Avec la blessure de Pallois, ça devient compliqué, c’est le point noir de la soirée », a déploré Antoine Kombouaré après la rencontre.

Reste maintenant à savoir quelle sera la durée d’absence du défenseur âgé de 20 ans. Lequel effectuait sa 20e apparition de la saison contre les Gones. Sa blessure est un nouveau coup dur pour les Jaune et vert qui restent engagés sur tous les tableaux cette saison. Nantes se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault dimanche lors de la prochaine journée de championnat. Les Canaris affronteront ensuite l’ES Thaon en 16es de finale de la Coupe de France. Ils ont un énorme test contre la Juventus en barrages de la Ligue Europa en février.