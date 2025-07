OL : DNCG, comment Aulas a aidé Kang à sauver Lyon

La nouvelle présidente de l’OL, Michele Kang, a réussi à assurer le maintien du club en Ligue 1, mercredi. Jean-Michel Aulas révèle l’avoir aidé à sauver Lyon de la rétrogradation en Ligue 2.

Aulas : « J’ai aidé pour que l’OL reste à sa place, en Ligue 1 »

La présidente Michele Kang et Michael Gerlinger, nouveau Directeur général de l’OL, ont passé avec succès leur audition devant la Commission d’appel de la DNCG. Ils ont rempli les conditions exigées par le gendarme financier du football professionnel, ce qui leur a permis de sauver leur club de la relégation administrative en Ligue 2. Lyon est maintenu en Ligue 1, mais la Direction doit veiller à l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation.

Heureux pour le club qu’il a dirigé pendant 36 ans, Jean-Michel Aulas fait des révélations sur sa contribution pour éviter la Ligue 2 à l’Olympique Lyonnais. Il assure qu’il a « fait tout ce qu’il a pu pour aider » Michele Kang dans la préparation du rapport financier validé par la Commission d’appel de la DNCG.

« Chaque fois que j’ai pu prodiguer des conseils à Michele, je l’ai fait, mais aussi en essayant de montrer tous les actifs de l’OL qui sont importants. J’ai aidé pour que Lyon reste à sa place, en première division. Michael Gerlinger, qui est aussi un ami, est quelqu’un de très compétent », a confié l’ancien propriétaire de Lyon (de 1987 à 2023).

Aulas encense Kang, « la bonne personne à l’instant T » à Lyon

Ayant pris la succession de John Textor, le 30 juin dernier, soit six jours après la rétrogradation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, Michele Kang a réuni près de 200 M€, afin de satisfaire les exigences du contrôleur financier des clubs professionnels. Pour Jean-Michel Aulas, elle est la personne idéale pour diriger Lyon et la remettre sur de bons rails.

« À l’instant T, c’était la seule capable d’apporter du crédit opérationnel puisqu’elle gère avec satisfaction un certain nombre de clubs féminins […]. Elle a démontré une force de travail absolument incroyable depuis neuf jours, une force de caractère immense. Donc oui, c’est la bonne personne à l’instant T« , a-t-il déclaré.

« Je crois savoir qu’elle a l’intention de retrouver un écosystème lyonnais parce que dans la région lyonnaise, on aime bien se soutenir entre les milieux économiques, sportifs, politiques et de supporters. Elle a déjà fait du très bon travail et je pense qu’elle va faire du bon travail demain », a indiqué le dirigeant de 76 ans.

Pour rappel, Michele Kang (66ans), en plus d’être la présidente de l’Olympique Lyonnais, elle est désormais la PDG d’Eagle Football Group. Elle est aussi propriétaire de OL Lyonnes en France, de Washington Spirit aux Etats-Unis et de London City Lionesses en Angleterre.