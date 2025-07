ASSE : Maintenu en Ligue 1, l’OL se moque de Saint-Etienne

Passé tout près d’une rétrogradation administrative en Ligue 2, l’OL se permet de railler l’ASSE qui, elle, est reléguée sportivement dans cette division à l’issue de la saison dernière.

L’OL se moque de l’ASSE : « Pas de derby cette saison, on reste en Ligue 1… »

Dix-septième et avant dernière de la Ligue 1 la saison écoulée, l’ASSE est reléguée en Ligue 2. Elle y retourne à la suite de sa saison catastrophique dans l’élite, marquée par une vingtaine de défaites. Mais le club stéphanois a bien failli être rejoint en Ligue 2 par l’OL, son grand rival. Le club lyonnais avait été rétrogradé administrativement par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) le 24 juin 2025.

Mais le mercredi 9 juillet, la nouvelle présidente de Lyon, Michele Kang, a trouvé les moyens financiers nécessaires pour combler le déficit du club. L’Olympique Lyonnais a ainsi été réadmis en Ligue 1 à l’issue de l’audition de sa Direction. À la grande joie des milliers de supporters du club rhodanien. Il n’y aura donc pas de derby en Ligue 2 entre l’ASSE et l’OL.

