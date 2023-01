PSG : L’incroyable sortie d’Ekitike sur Messi et Neymar après le SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2023 à 12:14

Après la défaite du PSG face au SRFC, Hugo Ekitike s’est arrêté en zone mixte. L’attaquant parisien a fait une déclaration lunaire sur Messi et Neymar.

Deux semaines après sa première défaite de la saison face au RC Lens (1-3), le Paris Saint-Germain a encore été battu en championnat par le Stade Rennais, ce dimanche soir, en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Et alors que Lionel Messi et Neymar sont critiqués pour leur prestation décevante, leur coéquipier Hugo Ekitike a tenu à leur rendre hommage au terme de la rencontre.

« Messi et Neymar ? C’est des joueurs que je regarde beaucoup à l’entraînement, il faut réussir à les suivre, ils voient des choses que les autres ne voient pas », a déclaré l’international espoir français de 20 ans avant de revenir sur sa performance personnelle.

PSG : Hugo Ekitike déçu de son match face au Stade Rennais

Malgré la présence de toutes ses stars, le Paris Saint-Germain au du mal à retrouver son rythme après la Coupe du monde au Qatar. Aligné d’entrée de jeu à la pointe de l’attaque aux côtés de Lionel Messi et Neymar, Hugo Ekitike a été à l’image de son équipe, insipide et maladroit dans le dernier geste. Tout logiquement, l’ancien avant-centre du Stade de Reims n’est pas fier de la copie qu’il a rendu dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais.

« Je commence à trouver mes repères petit à petit. Après le match aujourd’hui, je ne peux pas être satisfait, je n’ai rien eu à me mettre sous la dent. Je vais repartir au travail, je veux marquer plus et il faut que je continue comme ça », a commenté le protégé de Christophe Galtier. Après une trêve longue de plusieurs semaines à cause de la Coupe du monde au Qatar remportée par l’Argentine de Lionel Messi, les Rouge et Bleu veulent désormais redresser la tête. Surtout que le 14 février prochain un rendez-vous important les attend en 8es de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.