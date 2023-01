ASSE Mercato : Après Niort, l'AS Saint-Etienne vise trois recrues

Publié par Thomas le 17 janvier 2023 à 10:00

Après son succès important contre Niort en Ligue 2, l' ASSE espère encore recruter 3 joueurs sur le marché des transferts hivernal.

Les sourires sont de sortie à l’AS Saint-Etienne au lendemain d’une victoire cruciale pour le maintien contre Niort en Ligue 2. Si le bilan de la première partie de saison inquiète, les Verts semblent toutefois surfer sur une dynamique positive depuis le début du mois de janvier avec déjà deux succès de rang. " Ce n’est qu’un petit pas. Restons humbles, c’est le plus important ", écrivait sur Twitter le gardien Gautier Larsonneur, auteur hier soir de son second clean sheet en autant de rencontre. À l’image du portier recruté cet hiver du VAFC, les dirigeants de l’ ASSE savent que la route sera longue pour enfin assurer le maintien du club et que ce salut passera probablement par un mercato ambitieux ces prochains jours.

Après avoir déjà enrôlé 5 joueurs cet hiver, l’AS Saint-Etienne compte poursuivre son recrutement d’ici la fin du mois de janvier. Si les finances restent fragiles, le club ligérien souhaite mettre de côté ses soucis économiques et pouvoir recruter au-dessus de ses moyens lors du mercato pour assurer au mieux son maintien en deuxième division.

ASSE Mercato : Saint-Etienne vise encore 3 profils lors du mois de janvier

Afin de parfaire au mieux son effectif, Lauret Batlles, accompagné de Loïc Perrin, aimerait encore signer 3 joueurs. D’après BeIN SPORTS, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne attend encore un milieu offensif, une sentinelle ainsi qu’un défenseur central. En ce qui concerne le dernier secteur de jeu, les Verts ont fait du Grenoblois Adrien Monfray leur priorité bien que le joueur soit encore loin d'un accord avec Sainté.

Des pistes à l’étranger sont également suivies par la cellule de recrutement de l’ ASSE. Des arrivées qui devraient également être accompagnées de départs. Etienne Green devrait notamment trouver un point de chute cet hiver tout comme Noah Raveyre, qui se rapproche de l’AC Milan. Le défenseur central Mickaël Nadé est aussi poussé vers la sortie et pourrait rebondir loin du Forez ces prochains jours.