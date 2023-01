PSG Mercato : Vers une signature en attaque pour satisfaire Mbappé

Publié par Thomas le 17 janvier 2023 à 13:34

Alors qu'un défenseur est toujours espéré ce mois-ci au PSG, le club de la capitale souhaiterait également signer un numéro 9 ces prochains jours.

Le mercato hivernal devrait réserver son lot de surprises du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, désireux de se relancer après un début de mois de janvier délicat, a récemment indiqué qu’il ne chercherait pas à recruter cet hiver, du moins si aucun départ n’était acté d’ici-là. Mais si la communication parisienne laisse entrevoir peu de signatures ce mois-ci, en interne, les dirigeants travaillent bien pour débusquer au moins deux nouveaux joueurs en vue de la deuxième partie de saison.

Dans un premier temps, le PSG poursuit toujours ses négociations avec l’Inter Milan pour enrôler le roc slovaque Milan Skriniar, dont le contrat court jusqu’en juin 2023. Un dossier qui semblait au point mort en début de saison puis finalement relancé après le refus du joueur de prolonger chez les Nerazzurri. Mais le Paris SG ne compte pas s’arrêter-là dans son recrutement hivernal. À en croire les informations du journaliste Abdellah Boulma, Luis Campos chercherait à signer un attaquant de pointe dans la capitale dans les plus brefs délais.

PSG Mercato : Kylian Mbappé pourrait voir son vœu exaucé au Paris SG

Plus de quatre mois après la sulfureuse polémique autour du hashtag #PivotGang lancé par Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, le PSG pourrait bel et bien enrôler un numéro 9 ces prochains jours afin de satisfaire la requête de sa star offensive. Après les échecs rencontrés dans les dossiers Lewandowski, Scamacca ou encore Rashford, Christophe Galtier et son staff auraient relancé la piste menant à un avant-centre de type pivot.

Alors que le PSG rencontre de grandes difficultés offensivement ces dernières semaines, le board Rouge et Bleu aurait ainsi décidé que la clé pour repartir de l'avant résiderait dans le recrutement d’un buteur athlétique cet hiver. Le Portugais Gonçalo Ramos, auteur d’une Coupe du monde remarquée au Qatar, est toujours suivi de près par Luis Campos, qui pourrait prochainement formuler une offre au Benfica pour l’enrôler.