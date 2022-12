PSG Mercato : Mbappé tranche pour le pivot idéal du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2022 à 18:03

Alors que Luis Campos veut attirer un attaquant capable d’évoluer en pivot, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà identifié le profil idéal pour le PSG.

D’après les révélations du Corriere dello Sport, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient intéressés par le profil de Dusan Vlahovic. Le média italien explique notamment que l’agent du joueur aurait été en réalité contacté par deux grosses écuries : le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Les deux futurs adversaires des huitièmes de finale de Ligue des Champions souhaiteraient s’attacher les services de l’avant-centre de la Juventus.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international serbe pourrait faire les frais de la situation catastrophique de la Vieille Dame pour changer d’air cet hiver ou l’été prochain. D’autant que l’ancien buteur de la Fiorentina affiche son mécontentement concernant son rôle dans le système de jeu de Massimiliano Allegri. Cependant, le numéro 9 des Bianconeri ne serait pas forcément le renfort idéal pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Kylian Mbappé pousse en interne pour Marcus Rashford

Selon les informations relayées par CalcioMercato, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford serait bel et bien réel. Toujours selon la même source, Kylian Mbappé pousserait en interne pour l’arrivée de l’international anglais de 25 ans. Alors qu’il a prolongé l’été dernier, une des promesses qui lui a été faite était de lui trouver un N°9 sur lequel il pourrait s’épauler afin d’avoir plus de liberté sur le terrain et Mbappé militerait pour la venue de Marcus Rashford.

Alors que Joao Félix voudrait jouer au Paris Saint-Germain, à en croire le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappé aimerait voir débarquer Marcus Rashford au sein de l’équipe des Rouge et Bleu. Un poids lourd pourrait donc venir renforcer l’attaque du Paris SG cet hiver ou au terme de la saison en cours.