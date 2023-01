PSG Mercato : Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est du sérieux !

Publié par Thomas le 18 janvier 2023 à 11:30

Malgré un échec cuisant l'été dernier, le Real Madrid serait reparti de l'avant pour signer la star du PSG, Kylian Mbappé, en 2023.

"Je n'ai pas dit non à Madrid, j'ai dit oui au PSG et à la France." Avec ces mots, Kylian Mbappé laissait entendre en mai 2022 que l’option Real Madrid ne s’était jamais refermée pour lui. En décidant de prolonger son aventure au Paris Saint-Germain malgré des offres XXL de la part des Merengues, Kylian Mbappé envoyait un signal fort à la planète foot avant même l’ouverture du marché estival. Si beaucoup de réajustements ont eu lieu au sein de l’écurie Rouge et Bleu depuis cette signature, un sentiment de déception perdure toujours. En début de saison, le Bondynois faisait apparaître publiquement sa frustration après le mercato raté du Paris SG et notamment l’échec dans la venue d’un avant-centre.

Alors que des rumeurs insistantes indiquaient déjà une volonté de Kylian Mbappé de quitter le PSG en septembre, ce dernier avait tenu à calmer le jeu, annonçant qu’il terminerait la saison avec Paris. Depuis, le clan de KM7 a décidé de ne plus communiquer dans la presse, afin de ne pas revivre les polémiques subies en début d’exercice. Seulement, alors que son contrat court jusqu’en 2024, Kylian Mbappé semblerait de nouveau enclin à un départ vers son courtisan de toujours, le Real Madrid.

PSG Mercato : Pérez toujours en contact avec l’entourage de Kylian Mbappé

Si hier, le site Defensa Central annonçait une volonté du club espagnol de recruter Kylian Mbappé à la fin de la saison, le média The Athletic ainsi que l’insider madrilène Mario Cortegana viennent ce mercredi de confirmer cette tendance. Selon le tabloïd anglais, le feuilleton de l’année passée pourrait bel et bien reprendre cet été avec un Florentino Pérez toujours aussi déterminé à signer l’ancien monégasque.

Selon les sources mentionnées, le président du Real Madrid n’aurait jamais coupé les ponts avec le clan du joueur. Même cet hiver, le boss de la Maison Blanche aurait renouvelé son intérêt pour le champion du monde 2018, qui pourrait durablement prendre la relève d’un certain Karim Benzema à la pointe de l’attaque madrilène.