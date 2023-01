PSG Mercato : Le Real fixe un rendez-vous au Paris SG pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 17 janvier 2023 à 21:04

Après le rendez-vous manqué de l’été passé, le Real Madrid n’a pas oublié Kylian Mbappé. Les Merengues sont prêts à revenir à la charge pour la star du PSG.

Ce n’est pas encore terminé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Malgré sa volte-face de mai dernier, alors qu’il avait donné son accord de principe à Florentino Pérez, et sa prolongation avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024 (avec une année de plus en option), l’attaquant de 24 ans continue de figurer sur les tablettes des dirigeants madrilènes.

D’ailleurs, le club espagnol serait à nouveau prêt à tenter sa chance pour l’ancien prodige de l’AS Monaco à l’issue de la saison en cours. En effet, selon les informations relayées ce mardi par La Defensa Central, le Real Madrid se montrerait même déjà assez confiant quant à sa énième tentative pour Mbappé. Le Champion d’Europe ne bougera pas ses pions cet hiver, mais lancera une offensive d’envergure en direction du Paris SG afin de faire de l’enfant de Bondy un nouveau « Galactique » l’été prochain. La Maison-Blanche a même concocté un plan bien huilé pour ne pas se rater cette fois.

PSG Mercato : La stratégie du Real Madrid pour recruter Mbappé

Avec la prolongation prochaine de Karim Benzema jusqu’en juin 2024, le Real Madrid s’assurerait ainsi une succession en douceur avec l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé. En attendant le transfert de l’autre monstre du football mondial Erling Haaland, en provenance de Manchester City, lors du mercato estival de 2024. Toutefois, La Defensa Central rapporte que le Real exigerait que le partenaire de Lionel Messi et Neymar fasse une annonce publique pour manifester son envie de quitter le Paris Saint-Germain au terme de la saison. Une fois cette étape franchie, Florentino Pérez sera à l’aise pour se rapprocher de son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi pour évoquer les conditions d’un transfert du Champion du monde 2018.