OM Mercato : Les détails du transfert de Pol Lirola à Monza

Publié par Timothée Jean le 18 janvier 2023 à 18:00

Prêté depuis le début de la saison à Elche par l’ OM, Pol Lirola s’apprête à rejoindre l’AC Monza. Les détails du deal sont connus.

L’aventure de Pol Lirola en Liga touche à sa fin. Alors que son prêt à Elche expirait à l’issue de la saison en cours, l’international espagnol a finalement décidé de quitter le club espagnol plus tôt que prévu. Son manque de temps de jeu - 9 rencontres disputées - depuis l’entame de la saison et ses relations compliquées avec ses nouveaux dirigeants ont visiblement précipité sa décision de partir dès cet hiver.

Et s’il était attendu pour un retour à l’ OM durant ce mercato hivernal, Pol Lirola devrait finalement poser ses valises en Italie avec l’aval de la direction marseillaise. Et pour cause, l’AC Monza aurait conclu un accord total pour son transfert. Selon les informations dévoilées par Calcio Mercato, les derniers détails du deal ont été conclus au cours d’une récente entrevue entre les dirigeants italiens et l’entourage du joueur.

OM Mercato : Le montant de l'option d'achat de Pol Lirola est connue

Ayant compris qu’il n’est plus vraiment le bienvenu à l’ OM, Pol Lirola aurait donné son accord pour rejoindre l’AC Monza. Selon le média transalpin, il s’agira d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à environ 8 millions d’euros. Le défenseur de l’ OM pourra être transféré définitivement à Monza s’il réalise une deuxième partie de saison convaincante en Serie A. De son côté, la direction d’Olympique de Marseille pourra toucher un très joli chèque sur son départ.

Après un court passage à Elche, l’ancien défenseur de la Fiorentina s’apprête ainsi à faire son retour dans le championnat italien. Le joueur de 25 ans sera un renfort de poids pour le 13e de Serie A, qui souhaite boucler sa signature au plus vite. L’officialisation de son prêt à Monza devrait tomber dans les prochains jours. La direction de l’ OM travaille également en coulisse pour se débarrasser d’autres joueurs.