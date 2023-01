ASSE Mercato : Saint-Etienne fonce sur un ancien attaquant du LOSC

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2023 à 17:47

Nouveau recruteur pour l’ ASSE, Luis De Sousa aurait déniché un attaquant au Portugal. Il s’agit d'un ancien joueur du LOSC.

Dernière de Ligue 2 pendant la trêve liée à la Coupe du monde 2022, l’ ASSE avait impérativement besoin de se renforcer, surtout offensivement. Dans l’urgence, le club a recruté Gaëtan Charbonnier (34 ans) en tant que joker à la mi-décembre, afin qu’il soit opérationnel dès la reprise. Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont sorti le chéquier pour recruter l’ancien buteur de l'AJ Auxerre. Et ils ont eu le nez creux, car il n’a pas mis longtemps à sortir l’équipe stéphanoise de l'impasse. Auteur de 2 buts lors des trois derniers matchs de l’ ASSE, Gaëtan Charbonnier a permis, avec l’apport collectif des autres recrues, notamment le gardien de but Gautier Larsonneur, aux Verts de se hisser à la 18e place juste à la mi-saison.

Auteur du but de la victoire contre les Chamois Niortais à Niort (1-0), le nouvel avant-centre de l’AS Saint-Etienne satisfait déjà les attentes de Laurent Batlles, qui ne l’a pas caché en conférence de presse, après la deuxième victoire consécutive de son équipe.

ASSE Mercato : Luis De Sousa tente d'attirer Rui Fonte à Saint-Etienne

Alors que Gaëtan Charbonnier s’est déjà imposé comme titulaire en pointe de l’attaque de l’ ASSE, le club ligérien serait à la recherche d’un autre attaquant de pointe. Si l’on en croit les informations de Mohamed Toubache-Ter, Luis De Sousa a coché le nom de Rui Fonte. « Luis De Sousa désire attirer l’attaquant Rui Fonte à Saint-Etienne », a écrit l’Insider sur son compte Twitter.

Le portugais de 32 ans est bien connu dans le championnat, car il est le petit frère du capitaine du LOSC, José Fonte (38 ans). Et il a même joué à Lille, en prêt (20 matches disputés, 1 but), lors de la saison 2018-2019. Le joueur sur les tablettes du recruteur de l' ASSE est actuellement sous contrat au FC Famalicão (D1 portugaise) jusqu’en juin 2024, mais il a peu de temps de jeu. Cette saison, il a été titulaire 3 fois et a joué seulement 372 minutes en championnat.