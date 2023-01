ASSE Mercato : Laurent Batlles se livre sur sa satisfaction

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2023 à 11:34

L’ ASSE a enchaîné une deuxième victoire en Ligue 2, lundi, grâce à l’une de ses recrues. Laurent Batlles se réjouit de l’apport de ses renforts.

L’ ASSE n’est plus la lanterne rouge de Ligue 2. Grâce à sa victoire sur les Chamois Niortais (0-1), lundi soir, l’équipe de Laurent Batlles termine à la 18e place à la mi-saison. Un bond rendu possible grâce à l’apport des recrues hivernales de l’AS Saint-Etienne. Arrivé dans le Forez à la mi-décembre, Gaëtan Charbonnier avait permis aux Verts de prendre un point contre le SM Caen. Il avait été l’auteur du but égalisateur de l’ ASSE dans le temps additionnel (1-1, 90e+2). Lundi, lors de la 19e journée et dernière journée de la phase aller du championnat, c’est encore l’avant-centre recruté à l’AJ Auxerre (en Ligue 1) qui a donné les trois points aux Stéphanois. Cela grâce à son but inscrit à Niort, en toute fin de rencontre (1-0, 86e).

ASSE : Laurent Batlles, « Oui les recrues nous apportent ce qu’on attendait d'elles »

Avant la victoire sur les Chamois Niortais, l’ ASSE avait également infligé une défaite à Laval (1-0). Deux autres recrues hivernales : le gardien de but Gautier Larsonneur et le latéral droit Dennis Appiah ont aussi pris part aux deux succès stéphanois. Quant à Kader Bamba et Niels Nkounkou, les deux dernières recrues en date des Verts, ils ont joué leur premier match, lundi. Sur le banc de touche au coup d’envoi, ils sont entrés en jeu respectivement à la 65e et 74e minute de jeu, alors que l’ ASSE et Niort étaient à égalité (0-0). L'ailier et le latéral gauche prêtés n’ont pas été décisifs, mais leurs apports ont permis à Gaëtan Charbonnier de trouver le chemin des filets dans les dernières minutes de la rencontre.

À l’issue du match, l’entraîneur de Sainté a salué les prestations de ses renforts. « Oui les recrues nous apportent ce qu’on attendait d'elles, ce qu’on voulait qu’elles nous apportent », a apprécié Laurent Batlles. L’entraîneur de l’ ASSE attend encore un milieu offensif, une sentinelle et un défenseur central, avant la fin du mercato, le 31 janvier, d’après beIN Sports.