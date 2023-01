ASSE : 5 supporters de Saint-Etienne risquent la prison !

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2023 à 16:10

Jugés pour les incidents à Geoffroy-Guichard, lors du match de barrage contre Auxerre, 5 supporters de l’ ASSE encourent l’emprisonnement.

Cinq supporters de l’ ASSE, interpellés après des violences à Geoffroy-Guichard contre Auxerre (1-1, 4-5 aux tirs au but) le 29 mai dernier, sont jugés devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, depuis mercredi. Ils sont poursuivis pour avoir fait entrer des fumigènes dans l’enceinte de l’équipe de Saint-Etienne, le jour du match de barrage, mais aussi pour des violences envers des stadiers. Ces supporters ont été identifiés et interpellés dans le milieu ultra stéphanois relativement aux violences dans le Chaudron.

Onze supporters de l’ ASSE, dont un responsable des Magic Fans, avaient eux été jugés pour les mêmes incidents, le 23 novembre, et condamnés à la prison avec sursis (entre 2 et 12 mois) pour les uns et à l’interdiction de stade de deux ans à cinq ans pour les autres. Comme le rappelle L'Équipe, « cinq autres de ces supporters ont été jugés et condamnés à des peines inférieures (amende et interdiction de stade) les 5 et 12 janvier, lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ».

ASSE : Le sort des 5 supporters ultras de Saint-Etienne connu le 25 janvier

Quant aux 5 fans ultras de l' ASSE passés devant le tribunal, mercredi, ils seront situés sur leur sort le mercredi 25 janvier 2023. Selon les informations l’AFP relayées par le quotidien sportif, c’est à cette date que la décision du tribunal correctionnel sera connue. Entre-temps, le Parquet a requis des peines allant de trois à six mois de prison avec sursis ou encore de deux à trois ans d'interdiction d'enceinte sportive, ainsi qu'une obligation de pointer dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie les jours de match de l' ASSE, à l’encontre de ces supporters ultras stéphanois.