ASSE : Cinq supporters de Saint-Etienne devant la justice !

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2023 à 18:30

Une deuxième vague de supporters de l’ ASSE est poursuivie pour les incidents à Geoffroy-Guichard, lors du barrage retour contre Auxerre en mai 2022.

Condamnés sportivement par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), des supporters de l’ ASSE sont poursuivis en justice. Selon France Bleu, cinq supporters de l'AS Saint-Etienne comparaissent devant le tribunal correctionnel stéphanois ce mercredi après-midi. Ils sont poursuivis pour avoir introduit des fumigènes au stade Geoffroy-Guichard, mais aussi pour des violences sur des stadiers lors du match retour des barrages entre Saint-Etienne et l’AJ Auxerre. Un match disputé à Geoffroy-Guichard le 29 mai 2022, et perdu par l’ ASSE aux tirs au but (1-1 a.p, 4-5 aux t.a.b), dont la conséquence a été la relégation en Ligue 2.

D’après la source, « c’est le deuxième volet du procès des supporters des Verts arrêtés suite aux débordements lors du match de barrage ». La première audience avait eu lieu au mois de novembre au tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Le média rapporte que « l’un des avocats de la défense estime que les cinq supporters qui comparaissent ce mercredi devraient être condamnés à des peines similaires ». Toutefois, il a confié au média que « les véritables auteurs des dégradations dans le Chaudron le 29 mai 2022 ne seront eux pas condamnés, parce qu'ils n'ont pas pu être identifiés ».

ASSE : 11 supporters de Saint-Etienne déjà condamnés en novembre

Pour rappel, l’ ASSE avait été sanctionnée en juin dernier d’un retrait de 3 points en Ligue 2, en plus de 4 matches fermes à huis clos au stade Geoffroy-Guichard pour cette saison. Lors du premier procès, 11 supporters, dont un responsable des Magic Fans, ont été jugés au cours d'une audience spéciale et reconnus coupables d’envahissement du stade et autres débordements à l’issue de la séance des tirs au but.

Ils ont écopé de peines diverses. Certains ont été condamnés à la prison avec sursis (entre 2 et 12 mois), et d'autres d'interdictions de stade allant de deux à cinq ans, en plus de 201 euros de dommages et intérêts chacun. L' ASSE, la Ligue de football professionnel et Saint-Etienne Métropole se sont portés parties civiles, lors du procès.