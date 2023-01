OM-Stade Rennais : Une excellente nouvelle tombe à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 20 janvier 2023 à 13:37

À quelques heures du choc entre l' OM et le Stade Rennais pour les 16es de finale de la Coupe de France, une excellente nouvelle tombe à Marseille.

C'est le choc à ne pas manquer ce vendredi en Coupe de France. Ce vendredi soir, l' OM et le Stade Rennais s'affrontent pour une place en 8e de finale de cette compétition que les deux équipes veulent remporter en fin de saison. Face à une équipe du SRFC privée de Martin Terrier, Xeka, Arnaud Kalimuendo et Steve Mandanda, l'Olympique de Marseille part favori dans ce duel au sommet. Mais prudence pour les Phocéens, les hommes de Bruno Genesio ont du caractère, et le PSG en a fait les frais dimanche dernier au Roazhon Park.

Côté confrontation, le Stade Rennais était venu chercher un point le 18 septembre dernier en accrochant le nul 1-1 au Vélodrome. Néanmoins, lorsque les deux équipes s'affrontent en terre marseillaise, l'avantage tourne à l' OM. En effet, les Olympiens n'ont plus perdu à domicile depuis 2017 face au SRFC. Ce soir, l' OM pourra bénéficier d'un avantage considérable pour poursuivre cette série d'invincibilité face aux Rouge et Noir à la maison.

OM-Stade Rennais : Plus de 60 000 personnes attendues au Vélodrome

Si l'affluence attendue tournait d'abord autour des 40-45 000 spectateurs pour le match face au Stade Rennais, les choses ont considérablement évolué ces dernières heures. Finalement, ils seront plus de 60 000 à garnir l'enceinte du Boulevard Michelet, ce qui annonce une ambiance des grands soirs à Marseille pour ce 16e de finale.

Depuis le début de saison, le stade Vélodrome fait partie des plus grosses affluences d'Europe, avec plus de 60 000 supporters à chaque rencontre, et ce match de Coupe de France ne dérogera pas à la règle. C'est donc une bonne nouvelle pour l' OM qui possède quasiment toutes ses forces pour passer la barrière Rouge et Noir, et accéder au prochain tour de la Coupe de France, considérée comme un réel objectif pour l'Olympique de Marseille cette saison.