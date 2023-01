OM-SRFC : Les compos tombent pour le choc de Coupe de France

Publié par Thomas le 20 janvier 2023 à 09:07

C'est le grand jour pour l' OM, qui rencontre le Stade Rennais en Coupe de France pour une finale avant l'heure. Découvrez les compos des deux équipes.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille entame ses 16es de finale de Coupe de France face au Stade Rennais au Stade Vélodrome. Rivaux en championnat, les deux clubs offrent aux fans de football un duel d’outsiders, alors que la course au podium de Ligue 1 fait rage cette saison. Bien que privé de Jonathan Clauss, qui devrait faire son retour la semaine prochaine pour Monaco, l’ OM devrait ainsi se présenter avec une équipe type pour défier la bande à Bruno Genesio. " On veut l'emporter en 90 minutes. On a de très bons tireurs pour les tirs au but, je ne crois pas qu'on soit désavantagé (...) C'est une équipe très forte. C'est un bon challenge pour nous pour voir où on est. Beaucoup de choses se sont passées depuis cette rencontre. Il y aura peu de changements par rapport aux derniers matchs (match nul 1-1 le 18/09, ndlr) ", évoquait le coach de l' OM, Igor Tudor, hier en conférence de presse.

Sur une série de 5 victoires sur tout autant de rencontre en 2023, l’équipe phocéenne semble à l’heure actuelle mieux parée que le SRFC, qui de son côté, accuse un grand nombre de blessures.

OM : Marseille face à une équipe du Stade Rennais amoindrie

Privé de Martin Terrier jusqu’à la fin de la saison, le Stade Rennais doit également composer, face à l' OM ce soir, sans sa recrue offensive Arnaud Kalimuendo, touché lors de la victoire bretonne contre le PSG au Roazhon Park la semaine dernière. En plus de ces deux cadres offensifs, Bruno Genesio est amputé de son milieu portugais Xeka, mais également de son taulier dans les buts, Steve Mandanda.

L’ancienne figure de l’ OM, aujourd’hui bien installée à Rennes, a été touché à l’entraînement ces derniers jours et a été annoncée forfait par son coach pour la rencontre de Coupe de France. Pour pallier ces blessures, le club breton devrait ainsi reproduire le même schéma que contre le PSG, une philosophie qui met l’accent sur la rigueur défensive et l'efficacité offensive. " Il faudra s'inspirer de ce qu'on a fait contre Paris en étant solide, en essayant de concéder le moins d'occasions possibles, mais il faudra aussi jouer notre jeu. "

Compo probable de l' OM

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : S. Kolasinac, S. Gigot, C. Mbemba

Milieux de terrain : N. Tavares, J. Veretout, V. Rongier, C. Ünder

Attaquants : M. Guendouzi, A. Sanchez, R. Malinovskyi

Compo probable du Stade Rennais

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : C. Wooh, J. Rodon, A. Theate

Milieux de terrain : H. Traoré, L. Majer, L. Ugochukwu, A. Truffert

Attaquants : B. Bourigeaud, A. Gouiri, D. Doué