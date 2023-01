OM Mercato : C’est décidé, Longoria active un plan B en attaque !

Publié par Timothée Jean le 20 janvier 2023 à 18:07

Suite à l’échec de la piste menant à Leandro Trossard, les dirigeants de l’ OM ont trouvé un autre joueur pour renforcer leur secteur offensif.

Si l’ OM reste concentré sur son match crucial face au Stade Rennais ce vendredi en Coupe de France, les dirigeants phocéens n’ont pas non plus oublié la suite du mercato hivernal. En ce mois de janvier, la direction de l’Olympique de Marseille a déjà bouclé la signature de Ruslan Malinovskyi et ne compte pas s’arrêter là. Un milieu offensif supplémentaire est attendu à l’ OM afin de compenser la longue indisponibilité d’Amine Harit (blessé).

Et pour ce faire, les dirigeants de l’ OM avaient jeté leur dévolu sur Leandro Trossard, dont le contrat expire en juin prochain avec Brighton. Son profil créatif et polyvalent correspondait parfaitement au type de joueur recherché par les Marseillais pour étoffer leur secteur offensif. Des négociations secrètes avaient alors débuté entre les différentes parties et l’international belge se montrait favorable aux avances marseillaises. L’affaire semblait même en très bonne voie, mais Arsenal a fait une intrusion de dernière minute dans le dossier et est parvenu à rafler la mise au grand dam de l’ OM.

OM Mercato : Leandro Trossard à Arsenal, Longoria fonce sur une autre cible

Le journaliste Fabrizio Romano confirme que Leandro Trossard s’apprête à rejoindre les Gunners contre un chèque de 25 millions d’euros. La direction d’Arsenal serait en train de finaliser les derniers détails de son transfert avec Brighton. Selon la source, le joueur de 28 ans est même attendu ce week-end à Londres pour passer la traditionnelle visite médicale. Si tout se passe bien, Leandro Trossard s’engagera officiellement avec Arsenal, ce qui représentera un terrible camouflet pour l’ OM.

Conscients de cela, les dirigeants marseillais ont activé un plan B de qualité en attaque. Toujours bien renseigné sur le marché des transferts, Mohamed Bouhafsi assure en effet que Marseille travaille déjà en silence sur l’arrivée d’un autre attaquant, dont l’identité n’a pas encore fuité. « Cela fait plusieurs semaines que l’OM bosse sur ce deal (…) Longoria va tenter autre chose », a-t-il posté sur son compte Twitter. Ainsi, le recrutement hivernal de l’ OM est loin d’être terminé. Une recrue surprise pourrait débarquer à Marseille dans les prochains jours.