Mercato ASSE : Recrutement, le nouveau patron déjà actif

L’ASSE a un nouveau patron à la tête de sa cellule de recrutement. Arrivé dans le Forez en toute discrétion, il s’est mis immédiatement à la tâche aux côtés de Loïc Perrin au Chambon-sur-Lignon.

Lousberg est arrivé à l’ASSE, il est présent au Chambon

L’ASSE est au Chambon-sur-Lignon depuis dimanche pour son premier stage de préparation estivale. Un nouveau visage a été découvert au club stéphanois. Il s’agit de celui d’Alexandre Lousberg. Annoncé depuis plusieurs semaines, il a débarqué au club en toute discrétion, en provenance du Standard de Liège en Belgique. Il est déjà au travail comme on peut le voir sur les photos postées sur les réseaux sociaux.

Le technicien de 27 ans est le nouveau responsable du patron du recrutement de l’AS Saint-Étienne. Il n’a certes pas encore été présenté officiellement en conférence de presse, mais il a déjà pris ses fonctions selon Peuple-Vert, qui confirme sa présence au stage du Chambon-sur-Lignon au sein du staff technique. Lousberg est bien présent à l'#ASSE au 1/07/25@sachatavolieri bien joué 👍 pic.twitter.com/DPWjOleopx— Thomas (@Thomi_07_) July 1, 2025

Mercato : Le patron du recrutement sur les premières pistes

Le nouveau coordinateur de la cellule de scouting des Verts va tenter de rectifier le tir, après les ratés de Kilmer Sports Ventures pendant les mercatos d’été et d’hiver dernier. D’après les informations du média spécialisé, il « est déjà bien actif en coulisses ».

Le groupe canadien a recruté Mahmoud Jaber et Lassana Traoré cet été, avant l’arrivée d’Alexandre Lousberg aux commandes de la cellule de recrutement. Mais ce dernier a bien pris le relais. « Il observe, échange et structure les premières pistes pour renforcer l’effectif d’Eirik Horneland », fait savoir la source, tout en indiquant que sa mission sera « de moderniser et d’optimiser les méthodes de recrutement du club ».

Il faut noter que le nouveau recruteur de l’ASSE était impliqué dans le développement du scouting local et international à Liège. Formé au droit du sport, diplômé et certifié en data, il travaille en collaboration avec Loïc Perrin (Directeur sportif) et sous la supervision du président Ivan Gazidis et du vice-président Huss Fahmy.