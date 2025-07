Mercato: Le RC Lens fonce sur un indésirable de Strasbourg

Le mercato au RC Lens, notamment en ce qui concerne les gardiens de but, continue de battre son plein. Les recruteurs du club artésien sont désormais passés à la vitesse supérieure pour Robin Risser, qui devient une cible prioritaire.

Mercato : Le RC Lens se déchaîne pour Robin Risser

Suite aux départs de Mathew Ryan (en fin de contrat) et Hervé Koffi (signé par le SCO Angers), le RC Lens s’active sur le marché des transferts pour très rapidement combler le vide laisser dans les cages. Les hommes de Pierre Sage sont déjà de retour à l’entraînement, et les choses doivent se préciser concernant la hiérarchie des gardiens de but. À cet effet, trois joueurs de Ligue 1 ont été ciblés.

Il s'agit de : Yehvann Diouf, Robin Risser et, plus récemment, Alban Lafont. Le premier était une priorité, mais sa signature devient de plus en plus improbable depuis que l'OGC s'est immiscé dans le dossier. Le gardien de but sénégalais est en effet sur le point de rejoindre le Gym pour un contrat de cinq ans. Un accord est déjà trouvé et sa signature n'est qu'une question de temps.



Face à une telle situation, le RC Lens se tourne désormais vers Robin Risser. D’après Foot Mercato, les Artésiens font du portier du RC Strasbourg une priorité pour leur base arrière. Les négociations pourraient très vite évoluer dans les prochains jours, afin d’acter son arrivée. La saison dernière, Robin Risser a porté les couleurs de Red Star en Ligue 2, sous forme de prêt. N’entrant plus dans les plans du RCS, il pourrait prendre la direction du RC Lens, si le projet lensois s’avère convaincant.