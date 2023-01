FC Nantes : Nouvelles inquiétudes pour Kombouaré avant la CDF

Publié par Ange A. le 21 janvier 2023 à 07:37

Tenant du titre en Coupe de France, le FC Nantes devrait composer avec de nouveaux forfaits ce dimanche contre l’ES Thaon.

Après son entrée en lice réussie pour la défense de son titre, le FC Nantes retrouve la Coupe de France ce dimanche. Le FCN sera opposé à l’ES Thaon (National 3) pour les 16es de finale de la compétition. En marge de cette affiche, Antoine Kombouaré avait donné des nouvelles de son groupe. Elles sont loin d’être rassurantes. L’entraîneur du FCN devra composer avec certains forfaits pour ce rendez-vous. « Pallois (genou), Traoré (quadriceps), Merlin (adducteur) et Ludo Blas (cuisse) ne seront pas présents. On espère que ce n’est pas trop grave pour Ludo. On ne veut pas prendre de risques. Il ressentait quelque chose déjà contre Lyon et à Montpellier », indiquait en conférence de presse le technicien kanak. Lequel devra composer avec d’autres absences selon les informations d’Ouest France.

FC Nantes : Encore deux forfaits chez les Canaris

Le journal régional croit savoir que deux autres éléments pourraient manquer ce rendez-vous en Coupe de France. Moses Simons et Andrei Girotto sont tous les deux incertains pour cette rencontre. L’attaquant nigérian souffrirait d’une angine. Quant au défenseur central brésilien, il ressentirait une douleur au dos. C’est donc avec un groupe amenuisé que le FC Nantes pourrait affronter l’ES Thaon. Alors que l’incertitude plane pour Simons et Girotto, Antoine Kombouaré pourra compter sur ses deux dernières recrues.

Florent Mollet et Jaouen Hadjam seront du déplacement. Le milieu offensif est de retour en Ligue 1 après une expérience décevante chez les Allemands de Schalke 04. Quant à l’arrière gauche, il a rejoint les Canaris en provenance du Paris FC. Reste également à savoir si le club des bords de l’Erdre parviendra à signer d’autres renforts. Le FCN cible notamment l’avant-centre algérien Andy Delort. Lequel sèche les entraînements de l’OGCN pour forcer son départ cet hiver.