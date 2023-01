FC Nantes Mercato : Kombouaré valide deux renforts au FCN

Publié par Ange A. le 15 janvier 2023 à 02:07

Le FC Nantes est en passe d’accueillir ses premiers renforts du mercato d’hiver. Antoine Kombouaré veut renforcer son secteur offensif.

Mal classé en championnat, le FC Nantes compte recruter lors du mercato d’hiver. Jusqu’ici, le FCN a surtout enregistré des départs. Le dernier en date est celui de Kader Bamba, prêté à l’AS Saint-Étienne en Ligue 2 pour le reste de la saison. L’ailier rejoint Dennis Appiah, également recruté par les Verts cet hiver. Le club des bords de l’Erdre espère aussi des recrues suite à ces défections. Antoine Kombouaré envisage notamment de renforcer son secteur offensif au vu des échéances à venir. Outre une remontée à opérer en championnat, les Canaris ont un titre à défendre en Coupe de France. Les Jaune et vert seront également opposés à la Juventus de Turin en barrages de la Ligue Europa. Raison pour laquelle le technicien kanak aurait déjà validé deux signatures cet hiver.

FC Nantes Mercato : Kombouaré attend deux renforts au FCN

Selon les informations de David Phelippeau, le coach du FC Nantes a donné son aval pour deux arrivées en attaque. Le technicien kanak serait emballé par la signature d’Andy Delort au FCN. L’attaquant algérien est annoncé sur le départ à l’OGCN cet hiver. L’avant-centre de 31 ans souhaiterait changer d’air juste un an et demi après son transfert à l’OGCN. Un accord serait proche entre les différentes parties pour un prêt avec option d’achat du champion d’Afrique 2019. Celui-ci compte sept buts et une passe décisive cette saison avec le Gym.

Antoine Kombouaré pousserait aussi pour la venue de Florent Mollet. Ancien du Montpellier Hérault SC comme Delort, le milieu offensif est loin de réaliser de bons débuts en Bundesliga avec Schalke 04. Il ne compte qu’un seul but en 11 matchs (499 minutes) avec le club allemand. Reste maintenant à savoir sous quelle forme le milieu offensif également âgé de 31 ans va débarquer à La Beaujoire.