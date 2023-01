OM Mercato : Longoria a trouvé l’attaquant tant attendu par Tudor

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2023 à 22:42

Alors qu’Igor Tudor réclame le renfort d’un nouvel attaquant pour épauler Alexis Sanchez, Pablo Longoria serait passé à l’action pour le compte de l’ OM.

Après le 16e de finale de Coupe de France contre la modeste équipe d’Hyères, Igor Tudor a sévèrement critiqué Bamba Dieng, qui ne donne pas satisfaction dans son rôle aux côtés d’Alexis Sanchez. Mettant ainsi un peu plus la pression sur la direction de l’Olympique de Marseille pour le recrutement d’un nouvel attaquant. Après avoir échoué avec Leandro Trossard, qui s’est engagé avec Arsenal, Pablo Longoria et les siens ont actionné d’autres pistes pour satisfaire leur entraîneur. Et aux dernières nouvelles, le club marseillais aurait déniché l’oiseau rare du côté du Portugal.

OM Mercato : Longoria a fait une offre à Porto pour Gonçalo Borges

En effet, d’après les informations rapportées ce samedi par le média Record Portugal, Pablo Longoria se serait rapproché des dirigeants du FC Porto pour négocier le transfert de Gonçalo Borges. Capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque, l’ailier de 21 ans possède le profil idéal, complémentaire avec Alexis Sanchez. Le média portugais ajoute que le président de l’ OM aurait même d’ores et déjà transmis une offre ferme à son homologue du FC Porto pour Borges.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo n’a pas beaucoup joué en équipe A, mais dispose d’un énorme potentiel. À tel point que son coach « Sergio Conceição ne souhaite pas voir le joueur quitter le club », précise le média lisboète. Reste maintenant à savoir si Longoria parviendra à réaliser ce joli coup pour l'Olympique de Marseille.