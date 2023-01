OM : Igor Tudor sans pitié pour Bamba Dieng après Rennes

Publié par Ange A. le 21 janvier 2023 à 03:47

Igor Tudor n’a pas apprécié l’entrée en jeu de Bamba Dieng lors de la qualification de l’ OM vendredi aux dépens du Stade Rennais en Coupe.

L’Olympique de Marseille est le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Vendredi, l’ OM a disposé du Stade Rennais sur le plus petit des scores pour se hisser au prochain tour de la compétition. Un but de Mattéo Guendouzi avant l’heure de jeu a suffi pour faire le bonheur des Olympiens. Lesquels poursuivent leur impressionnante série de victoires. Contre Rennes, Marseille a signé son huitième succès de rang. De quoi ravir Igor Tudor. Le coach marseillais se satisfait que ses poulains aient pris conscience de l’enjeu du match. « C’est une victoire différente parce que nous étions dans un match à élimination directe. Les joueurs étaient très motivés et ils ont très bien interprété le match, contre une bonne équipe. On voulait vraiment passer et on est satisfait », a indiqué le technicien croate en conférence de presse selon les propos rapportés par RMC Sport.

OM : Dieng dans le collimateur de Tudor après Rennes

Ravi de la qualification de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor ne se satisfait pas de la performance de Bamba Dieng. L’avant-centre sénégalais est entré en jeu à la place d’Alexis Sanchez peu après l’ouverture du score de l’ OM. Son entrée en jeu n’a pas été à la hauteur des attentes de l’entraîneur marseillais. Lequel n’a pas caché sa déception envers le Sénégalais après la rencontre. « Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C’est un bon garçon et un bon joueur mais je n’ai pas aimé son entrée », a déploré Igor Tudor.

Tombeur du Stade Rennais, l’ OM a un nouveau choc à disputer samedi prochain toujours à l’Orange Vélodrome. Marseille affronte l’AS Monaco pour la 20e journée de Ligue 1.