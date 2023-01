Mercato PSG : Un chouchou de Mourinho recalé par Luis Campos

Publié par Ange A. le 22 janvier 2023 à 22:44

Le PSG s’est vu proposer un surprenant deal avec un prodige de l’AS Roma. Mais le crack de José Mourninho ne rejoindra pas la capitale.

À moins de 10 jours de la fermeture du mercato d’hiver, le Paris Saint-Germain se montre timide. Aucune signature n’a jusqu’ici été enregistrée au PSG. Un seul départ est à enregistrer chez les Rouge et bleu. Pablo Sarabia a fait l’objet d’un transfert à Wolverhampton contre 5 millions d’euros. Une braderie au vu du montant déboursé par le Paris SG pour son transfert en provenance de Séville en 2019. Selon les informations glanées par Foot Mercato, un surprenant renfort au milieu a été proposé au PSG cet hiver. Le média en ligne assure que Nicolo Zaniolo a été proposé à Paris. Mais le club francilien aurait recalé le milieu de l’AS Roma. Lequel est présenté comme un candidat au départ cet hiver chez les Giallorossi.

PSG Mercato : Mourinho ferme la porte pour Zaniolo

Entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho a été interrogé au sujet de l’avenir de son milieu de terrain offensif. Il ne lui restera qu’un an de contrat avec la Louve au terme de la saison. Il compte deux réalisations et trois passes décisives en 17 apparitions cette saison. Pas suffisant pour taper dans l’œil du board du Paris Saint-Germain. Pour l’entraîneur de la Roma, un départ de Zaniolo n’est pas à l’ordre du joueur malgré les velléités de départ de son poulain. Le technicien portugais a fermé la porte pour l’international italien au moment certaines offres sont annoncées. Tottenham et l’AC Milan prépareraient chacun une offre avec option d’achat pour le milieu âgé de 23 ans.

« Mon sentiment est qu’il sera là le 1er février. Le marché est ouvert et Nicolo a envie de partir. Mais à mon avis, il va rester. Il a demandé à partir, mais personne n’a dit qu’il le ferait. Il a une valeur importante sur le marché », a indiqué José Mourinho au micro de DAZN. Reste à savoir si les dires du Special One vont se confirmer après la clôture du mercato d’hiver.