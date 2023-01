OM Mercato : Les dessous d'un deal raté de Longoria en Angleterre

Publié par Ange A. le 23 janvier 2023 à 07:08

Pisté par l’ OM cet hiver, Leandro Trossard a décidé de s’engager avec Arsenal. L’attaquant belge a dévoilé les raisons de son choix.

L’Olympique de Marseille s’est lancé à la quête de renforts offensifs cet hiver. Avec la grave blessure d’Amine Harit ainsi que les départs de Luis Suarez et Gerson, l’ OM doit recruter. Jusqu’ici Igor Tudor n’a enregistré que la venue de Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif ukrainien est prêté avec option d’achat par l’Atalanta Bergame. Après la signature de Malinovskyi, Pablo Longoria espérait frapper un autre coup en Angleterre. Les performances de Leandro Trossard ne passent pas inaperçues. Auteur de 7 réalisations et 3 offrandes en Premier League, l’ailier belge a tapé dans l’œil de Marseille. Mais l’attaquant de 28 ans a opté pour Arsenal cet hiver. Un choix justifié par le désormais ancien sociétaire de Brighton.

OM Mercato : Leandro Trossard justifie sa signature à Arsenal

L’international belge (24 sélections/5 buts) était par séduit par l’intérêt d’un club « historique » comme Arsenal, actuel leader de Premier League. Leandro Trossard estime également pouvoir franchir un nouveau palier en rejoignant les Gunners. « Ils m’ont dit qu’ils m’aimaient vraiment en tant que joueur, que je conviendrais vraiment au système et à la façon dont ils veulent jouer. Cela m’aide d’être polyvalent et de pouvoir jouer à différents postes. (…) Le club a tellement d’histoire et je veux faire partie de cette histoire. C’est pourquoi j’ai rejoint ce projet. Je suis vraiment excité d’être ici », a confié le joueur ciblé par l’ OM.

Le club nord-londonien a dégainé 24 millions d’euros, hors bonus, pour boucler le transfert de Trossard. L’Olympique de Marseille doit creuser d’autres pistes pour étoffer son secteur offensif. Le mercato étant ouvert jusqu’au 31 janvier, Pablo Longoria et ses équipes peuvent encore boucler au moins une nouvelle arrivée en attaque.