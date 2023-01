OM Mercato : Les aveux de Longoria sur l’arrivée de Malinovskyi

Publié par Timothée Jean le 12 janvier 2023 à 21:37

Nouvelle recrue de l’ OM, Ruslan Malinovskyi a été présenté ce jeudi à la presse. Pablo Longoria a lâché des confidences sur son transfert.

C'est le premier gros coup de l’ OM durant ce mercato hivernal. Après une première tentative manquée l’été dernier, le président de l’ OM, Pablo Longoria, est revenu à la charge pour Ruslan Malinovskyi. Après des négociations intenses avec l’Atalanta Bergame, le club phocéen est finalement parvenu à boucler son transfert. L’international ukrainien a rejoint l’ OM sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat obligatoire estimée à 10 millions d'euros, hors bonus.

Ruslan Malinovskyi rejoint donc l’ OM dans le but de dynamiser un secteur offensif amoindri par les départs de Luis Suarez (Almeria) et Gerson (Flamengo), puis la longue indisponibilité d’Amine Harit. Son recrutement était d’ailleurs une priorité pour la direction du club. C’est du moins ce qu’a reconnu Pablo Longoria en conférence de presse. « C’est un joueur qu’on voulait déjà au mercato d'été. Suite à différentes circonstances, on n’avait pas pu le recruter. Toutefois, les négociations se sont poursuivies pendant la compétition et nous sommes finalement parvenus à boucler sa signature. Malinovskyi a un profil de joueur qui colle parfaitement à notre philosophie de jeu. Il a la capacité de répéter les efforts, d'avoir la passe finale, d'avoir la qualité de frappe de ballon. Il colle parfaitement à nos attentes sportives », a-t-il indiqué.

OM Mercato : Ruslan Malinovskyi, une piste de longue date

Poursuivant, Pablo Longoria a précisé que Ruslan Malinovskyi était une piste de longue date de l' OM. Les premiers contacts entre les différentes parties avaient débuté à l'hiver 2021. À l'époque, Morgan Sanson évoluait encore à Marseille et était en instance de départ pour Aston Villa. Les dirigeants marseillais souhaitaient le recruter, mais l'Atalanta Bergame se montrait inflexible pour son transfert. « Le premier contact date de janvier 2021, quand Sanson avait la possibilité d'aller à Aston Villa. Mais ça a été un non sec de la part de l'Atalanta. Cet été, c'est son agent qui est revenu vers nous », a-t-il ajouté

Les discussions permanentes entre la direction de l' OM et l'entourage de Ruslan Malinovskyi ont fini par payer. Après une première partie de saison difficile à l’Atalanta Bergame, le joueur de 28 ans va tenter de se relancer à Marseille. Tout juste arrivé, le milieu offensif ukrainien a déjà fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs, hier soir lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre Troyes (0-2). Il est déterminé à retrouver son meilleur niveau de jeu à Marseille. « Arriver à l'OM, c'est un grand pas en avant dans ma carrière. J'arrive dans une équipe qui veut gagner des trophées. J'ai 29 ans, mais je peux encore progresser, je ne suis pas encore au sommet de ma carrière », a-t-il conclu.