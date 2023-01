FC Barcelone Mercato : Un défenseur vendu au rabais en Italie ?

Publié par Jules le 25 janvier 2023 à 03:13

Après la vente de Memphis Depay à l'Atletico Madrid, le FC Barcelone pourrait désormais conclure le transfert d'un jeune défenseur.

Le mercato hivernal du FC Barcelone est assez calme pour le moment. Depuis le début du mois de janvier, le Barça ne s'est pas montré très actif sur le marché des transferts. En effet, à part la vente de Memphis Depay à l'Atletico Madrid contre 3 millions d'euros il y a quelques jours, le club catalan n'a réalisé aucune autre transaction durant ces dernières semaines. Néanmoins, les Blaugranas avanceraient sur le dossier d'un indésirable qui évolue en défense.

Prêté à l'AC Milan, Sergino Dest ne semble plus avoir sa place au FC Barcelone. En effet, l'international américain, arrivé en 2020 contre plus de 20 millions d'euros pourrait ne pas revenir au Barca à l'issue de son prêt chez les Rossoneri, qui disposent d'une option d'achat. Le club lombard ne serait pas contre l'idée de conserver le latéral droit de 22 ans pour les prochaines saisons, même s'il n'est pas un titulaire à son poste chez le champion d'Italie en titre. Néanmoins, un élément refroidit grandement l'ACM dans ce dossier.

FC Barcelone Mercato : L'AC Milan veut faire baisser le prix de Sergino Dest

Alors qu'il est prêté par le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, l'AC Milan dispose tout de même d'une option d'achat estimée à environ 20 millions d'euros pour Sergino Dest. Selon La Gazzeta dello Sport, les Rossoneri souhaiteraient conserver l'Américain, mais ne seraient pas disposés à mettre une telle somme sur un joueur qui n'est pas titulaire, et qui n'a disputé que 7 rencontres de Serie A depuis le début de la saison.

Des négociations pourraient donc s'ouvrir entre l'AC Milan et le FC Barcelone pour évoquer une possible baisse du prix de l'option d'achat. Attention toutefois puisque le média espagnol AS informe, de son côté, que plusieurs clubs seraient intéressés par le latéral droit du Barça, ce qui pourrait compliquer les plans de l'ACM.