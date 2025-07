Mercato FC Nantes : Kita s’offre une nouvelle recrue (Off)

Une nouvelle pépite débarque officiellement au FC Nantes pour renforcer l’effectif de Luis Castro cette saison.

Mercato FC Nantes : Kita recrute un défenseur !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita boucle l’arrivée d’une nouvelle pépite pendant ce mercato estival. Le patron des Canaris s’offre sa quatrième recrue estivale en provenance de Wolfsburg en Allemagne. Nicolas Cozza revient en prêt à la Beaujoire pour cette saison. Cet homme est bien connu au FC Nantes puisqu’il a déjà passé deux saisons au FCN.

Le roc français a encore comblé les attentes cette saison. Il a disputé 29 matches avec les Canaris et a inscrit un but. Le club nantais a annoncé la nouvelle ce mardi 8 juillet 2025. « Le FC Nantes, le VFL Wolfsburg et Nicolas Cozza ont trouvé un accord pour le prêt (sans option d’achat) du défenseur pour la saison 2025/2026. », indique le FC Nantes dans un communiqué.

Nicolas Cozza est fier de poursuivre l’aventure avec le FC Nantes et d’évoluer sous les ordres de Luis Castro la saison prochaine. « Je suis très content de revenir ici, d’attaquer cette nouvelle saison avec le FC Nantes, de pouvoir faire la prépa et d’être direct dans le bain. Ça me fait vraiment plaisir de retrouver mes coéquipiers. Maintenant au travail ! », a déclaré la nouvelle recrue.

C’est la quatrième recrue du FC Nantes après Alexis Mirbach, Uroš Radaković et Johann Lepenant.

