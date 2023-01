PSG Mercato : Officiel, le Paris SG frappe un joli coup en défense

Publié par JEAN-LUC D le 26 janvier 2023 à 14:33

En attendant le dénouement du dossier Milan Skriniar, le PSG vient officiellement d'annoncer la signature d'un jeune joueur pour renforcer la défense.

Alors que les discussions se poursuivent avec les dirigeants de l’Inter pour l’éventuelle arrivée de Milan Skriniar d’ici le 31 janvier prochain, le Paris Saint-Germain, qui travaille également sur d’autres pistes pour renforcer son effectif, vient d’enregistrer l’arrivée d’une nouvelle pépite en défense. En effet, le club de la capitale française a annoncé ce jeudi la signature de Serif Nhaga en provenance du FC Porto.

Six mois après le transfert de Vitinha pour 41,5 millions d’euros, le champion de France en titre est encore allé piocher chez les Dragons pour se renforcer. Âgé de 17 ans, le jeune arrière gauche a paraphé son premier contrat stagiaire et est lié au PSG jusqu’en juin 2025. C’est une signature surprise, puisqu’aucun média n’avait évoqué cette piste pour les Rouge et Bleu. Mais Luis Campos a su profiter du blocage dans la négociation entre le FC Porto et Nhaga pour l’attirer. Un joueur déjà considéré comme un futur crack.

PSG Mercato : Qui est Serif Nhaga, la nouvelle recrue du Paris SG ?

Après des années passées au sein des équipe des jeunes du FC Porto, Serif Nhaga rejoint officiellement le Paris Saint-Germain pour tenter de s'imposer au poste de latéral gauche. Mais avant d’espérer faire la concurrence à son compatriote Nuno Mendes ou à Juan Bernat, le natif de Guinea-Bissau va déjà faire ses preuves chez les jeunes du club parisien. Issu du centre de formation du FC Porto, il était mis à l'écart depuis quelques semaines pour avoir refusé de prolonger son contrat, alors qu’il était au terme de son contrat aspirant.

Annoncé dans le viseur de l'Atlético Madrid ces derniers mois, le joueur né en septembre 2005 en Guinée-Bissau va finalement rejoindre le centre de formation du PSG. Vu son âge, il devrait rejoindre l'équipe des U19 de Zoumana Camara, la même catégorie que celle où il évoluait à Porto depuis la saison passée. Il devrait être en concurrence avec Vimoj Muntu Wa Mungu.

Selon Alexandre Carvalho, passionné du football portugais et fondateur de Golaco TV, c’est un joli coup que le Paris SG vient de réaliser avec Serif Nhaga, qui a les mêmes caractéristiques qu’un certain Nuno Mendes. « Alors là c’est une réelle et bonne surprise. Pour les supporters du PSG qui veulent en savoir plus sur Serif Nhaga. Né en Guinée-Bissau, mais international portugais. L’un des meilleurs prospect au Portugal. Une copie conforme de Nuno Mendes », explique le journaliste portugais.