PSG Mercato : Nuno Mendes, coup de théâtre au Paris SG ?

15 avril 2022

PSG Mercato : Convaincu par les performances de Nuno Mendes, le Paris SG a pris la décision de lever son option d’achat. Mais l’affaire pourrait capoter.

PSG Mercato : Le Sporting lâche une réponse négative au Paris SG

À la recherche d’un latéral gauche de métier pour pallier la blessure de Juan Bernat, le Paris Saint-Germain est parvenu à trouver un accord avec le Sporting Portugal pour Nuno Mendes. Le 31 août dernier, l’international portugais de 19 ans a ainsi rejoint le club de la capitale dans le cadre d’un prêt d’une saison frappé d’une option d’achat fixée à 40 millions d’euros. Très rapidement, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo a convaincu les dirigeants parisiens de le recruter définitivement.

Mais selon les informations du média local A Bola, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi se sont rapprochés des décideurs du club portugais afin de tenter de faire baisser le montant de l’option d'achat de Nuno Mendes en intégrant notamment des joueurs dans la transaction. Après avoir libellé un premier chèque de 7 millions d’euros pour finaliser la cession provisoire du natif de Lisbonne, les dirigeants parisiens espéraient convaincre leurs homologues du Sporting de baisser un peu la note finale pour Mendes.

Mais selon la publication lisboète, l’actuel 2e de la Liga Portugal bwin a rejeté cette option et attend le paiement intégral du montant négocié l’été dernier lors du prêt de son joueur. Un scénario qui complique donc les affaires de Leonardo dans ce dossier. Suffisant pour faire capoter le transfert définitif de Nuno Mendes ?

PSG Mercato : Le transfert de Nuno Mendes remis en cause ?

D’après les informations divulguées ces dernières heures par A Bola, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont devoir sortir le chéquier pour garder définitivement Nuno Mendes au Paris Saint-Germain. « Malgré les tentatives des dirigeants du Paris Saint-Germain de réduire les charges liées au transfert, n’excluant pas l’inclusion d’autres joueurs dans la transaction, les Verts et Blancs se sont montrés intraitables quant au montant de la vente, ne cédant pas la somme initialement prévue (40 millions) », rapporte le quotidien portugais.

Un scénario déjà prévu par la direction parisienne puisque selon Le Parisien, le club de la capitale ne compte pas lâcher le joueur du Sporting Portugal. Lié aux Lions jusqu’au 30 juin 2025, Nuno Mendes devrait parapher prochainement un bail de cinq ans en faveur du leader de Ligue 1. Avec 2 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur formé au Sporting CP a trouvé sa place au Paris SG et Leonardo devrait bel et bien finaliser son transfert. Au total, l'opération s'élèvera à 47 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain et Mendes devrait signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027.