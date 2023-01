PSG Mercato : Malcom ou Cherki, la priorité de Campos dévoilée

Publié par Ange A. le 27 janvier 2023 à 07:03

Suite au départ de Pablo Sarabia, le PSG entend signer un nouvel attaquant cet hiver. Les noms de Malcom et Cherki circulent à Paris.

L’aventure de Pablo Sarabia au Paris Saint-Germain a pris fin cet hiver. L’ailier espagnol a quitté le PSG pour Wolverhampton contre 5 millions d’euros. Suite à son départ, le board francilien entend signer un nouvel élément offensif cet hiver. Le nom de la pépite de l’Olympique Lyonnais Rayan Cherki est de nouveau associé au PSG. Le polyvalent milieu offensif a inscrit un but et délivré trois passes en 18 apparitions cette saison. Outre cette piste en Ligue 1, les scouts parisiens en exploreraient une autre en Russie. Ces dernières heures, le nom de l’ancien Bordelais Malcom a également été lié au Paris SG. Celui-ci réalise une belle saison avec ses 15 réalisations et 7 passes décisives en 23 apparitions. Néanmoins, le Brésilien n’aurait pas les faveurs de Luis Campos.

PSG Mercato : Luis Campos en pince pour Rayan Cherki

Selon les informations d’Hadrien Grenier, Rayan Cherki constitue la piste prioritaire du conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Lequel aurait mis en suspens celle menant à Malcom. « Luis Campos a mis en stand-by la piste Malcom après l’avoir étudiée il y a plusieurs semaines. Objectif notamment : avancer sur la piste prioritaire Rayan Cherki », assure la source sur Twitter. Laquelle indique que l’entourage du Brésilien dénonce des fake news concernant son possible départ à Paris. « L’entourage de Malcom parle de "fake news". Paris reconnaît pourtant un intérêt », avance-t-il.

De son côté Jean-Michel Aulas a déjà tranché concernant l’avenir de son Baby-Gone annoncé sur les tablettes du PSG. Le président de l’OL ne compte pas céder sa pépite cet hiver. « Si il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supp, club, staff, joueurs, c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL. Merci à l’Équipe de ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club, où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui ! », a souligné le dirigeant rhodanien sur le même réseau social.