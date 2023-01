PSG Mercato : Avant Cherki, Paris prépare un autre deal en Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2023 à 22:40

Alors que Luis Campos fait le forcing pour arracher Rayan Cherki à l’OL, le PSG négocierait en coulisses avec un autre club de Ligue 1 pour une opération au milieu de terrain.

Barré par la rude concurrence au sein de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, certains jeunes du centre de formation sont poussés vers d’autres cieux pour poursuivre leur progression. C’est le cas d’Ayman Kari. Mais le Titi de 18 ans souhaiterait simplement quitter momentanément son cub formateur pour aller gratter un peu de temps de jeu dans un autre club, à en croire les informations de Goal.

Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs français « ont fait part de leur intérêt pour le garçon originaire de Vitry-sur-Seine. » Si d’autres formations étrangères, dont le RB Salzbourg et le Hertha Berlin, Ayman Kari favoriserait « l’Hexagone », selon Foot Mercato. Aux dernières nouvelles, un pensionnaire de Ligue 1 se dégagerait d’ores et déjà pour l’international français des moins de 19 ans.

PSG Mercato : Le FC Lorient négocie pour Ayman Kari

À l’instar de Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain considère Ayman Kari comme l’élément le plus prometteur au milieu de terrain. La direction parisienne exclut donc de le voir s’en aller alors que son contrat court jusqu’en juin 2025. Toutefois, pour lui permettre de poursuivre sa progression, le PSG serait ouvert à l’idée de le céder provisoirement.

« La décision a été actée par les dirigeants parisiens », rapporte L’Équipe. Et à en croire le quotidien sportif, les décideurs du FC Lorient seraient déjà en négociations avec leurs homologues du Paris SG pour un prêt du natif d’Ivry-sur-Seine. Très performant avec les U19 de Zoumana Camara, Kari possède une très belle cote sur le marché des transferts puisque d’autres formations se seraient aussi positionnées, mais l’actuel 7e de Ligue semble tenir la corde pour obtenir le renfort d’Ayman Kari d’ici mardi avant-minuit.