PSG Mercato : Officiel, une star jamaïcaine débarque au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2023 à 15:50

Si Luis Campos travaille sur les pistes Malcom et Milan Skriniar pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier cet hiver, le PSG féminin se renforce aussi.

À 48 heures de la fermeture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts pour se renforcer. Si Christophe Galtier a réaffirmé son besoin de renforts après le match nul concédé face au Stade de Reims ce dimanche soir, son homologue Gérard Prêcheur, coach des féminines des Rouge et Bleu, ne dit pas le contraire. Les dirigeants de la section féminine du club de la capitale travaillent aussi afin de lui apporter les solutions qu’il attend pour la seconde partie de saison.

Ce lundi, le PSG féminin a donc officialisé l’arrivée d’une nouvelle joueuse dans ses rangs. Comme annoncé ces derniers jours par la presse locale, la défenseure internationale jamaïcaine Allyson Swaby a rejoint les championnes de France en titre jusqu'à la fin de la saison. La joueuse de 26 ans a été prêtée par Angel City FC pour les six prochains mois.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Allyson Swaby. L’internationale Jamaïcaine est prêtée par l’Angel City FC jusqu’à juin 2023. Le club souhaite la bienvenue à Allyson au sein de l’effectif des Rouge et Bleu », a écrit le PSG sur son site officiel. Après la signature de son contrat, Allyson Swaby a dévoilé ses ambitions pour le temps qu’elle va passer en Division 1 Arkema.

PSG Mercato : Allyson Swaby annonce la couleur pour la suite de la saison

À la recherche de renfort défensif pour compléter l’équipe de Gérard Prêcheur après le départ de certaines joueuses, la direction sportive du Paris Saint-Germain est parvenu à un accord avec les dirigeants d’Angel City FC, la franchise américaine de Los Angeles, pour la Jamaïcaine Allyson Swaby, prêtée pour la deuxième partie de l’exercice 2022-2023. Heureuse de rejoindre la bande à Kadidiatou Diani, la native d’Hartford compte profiter de sa présence en France pour performer sous les couleurs parisiennes.

« Le fait de venir ici et d'être sur un contrat à court terme signifie clairement que je suis ici pour performer, évidemment sur le plan personnel, mais aussi et surtout pour aider l'équipe à gagner toutes les compétitions possibles. C'est l'objectif », a déclaré Allyson Swaby. Après la Danoise Amalie Vangsgaard, Swaby est la seconde recrue parisienne de ce mercato hivernal et ne devrait pas être la dernière.