PSG Mercato : Campos a passé une commande surprenante en attaque

À la recherche d'un second renfort offensif après Hakim Ziyech, le PSG est passé à l'action Johan Bakayoko, l’attaquant de 19 ans du PSV Eindhoven.

Le nom de Johan Bakayoko n’a été associé au Paris Saint-Germain qu'en début de journée et le Champion de France en titre est passé aux choses concrètes dans ce dossier. En effet, selon le média AD, l'entourage de l'international espoir belge a été prévenu par les dirigeants Rouge et Bleu qu'une offre allait être faite à la direction dU PSV Eindhoven. Le montant de celle-ci n’a pas été dévoilé. Mais lundi soir, l'équipe réserve du club néerlandais accueille Willem II pour le compte de la 22e journée d'Eerste Divisie. Et l’entourage du coéquipier de Xavi Simons a confirmé la présence du jeune milieu offensif pour la rencontre en attendant les négociations entre les dirigeants du PSG et son club. Justement, cette proposition concrète est parvenue sur les bureaux du PSV.

PSG Mercato : Campos éconduit par le PSV pour Bakayoko

Si Hakim Ziyech est aujourd'hui la piste la plus chaude pour renforcer le poste d'ailier droit au sein du PSG, le club parisien a tenté de faire venir un autre joueur à ce poste avec le jeune belge du PSV Eindhoven Johan Bakayoko. Le club néerlandais a en effet refusé une offre de 15 millions d’euros au total pour son joueur qui était découpé en deux parties selon les informations du journal local Eindhovens Dagblad : 8M€ dès maintenant et 7M€ de bonus atteignables assez rapidement.

Le PSV n'a pas été convaincu par cette offre comme il l'a expliqué à la presse puisqu'elle ne « convenait pas à notre stratégie », selon le directeur sportif Marcel Brands. Le joueur de 19 ans est décrit comme déçu mais accepte la décision de son club où il doit encore faire son trou. Le PSV ne ferme pas non plus la porte à une troisième offre du PSG, mais il semblerait qu'elle n'arrivera pas selon les échos recueillis par la presse néerlandaise.

Le dirigeant hollandais a apporté quelques précisions à l'approche parisienne qui a eu lieu ce lundi. « Ils nous ont littéralement dit : "il ne jouera pas avec vous et il jouera avec nous". Je pense qu'il joue au même poste que Messi. Mais c'est un compliment pour le PSV et Bakayoko qu'un tel club pense à ce talent », a-t-il expliqué.