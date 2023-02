ASSE Mercato : L'improbable périple de Pavlovic pour rejoindre Sainté

Publié par Jules le 01 février 2023 à 17:33

Hier soir, juste avant la fermeture du marché des transferts, l' ASSE a officialisé l'arrivée de Mateo Pavlovic, qui a vécu une drôle de journée.

En quête d'un défenseur central pour se renforcer, l' ASSE a finalement validé l'arrivée de Mateo Pavlovic en fin de mercato hivernal. En effet, l'ancien défenseur d'Angers SCO s'est engagé avec les Verts hier soir. Le joueur a été prêté par le club croate de HNK Rijeka à l'AS Saint-Etienne jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Le Croate va tenter d'aider ses nouveaux partenaires à valider le maintien en Ligue 2, alors que les hommes de Laurent Batlles se sont de nouveau inclinés hier soir sur la pelouse de Bastia.

Néanmoins, le deal aurait bien pu ne jamais se faire pour l'ASSE, qui a eu très chaud pour Mateo Pavlovic. Selon les règles, un club doit envoyer le contrat de son nouveau joueur le 31 janvier, avant 23h. Les dirigeants stéphanois ont tremblé jusqu'à la dernière minute et ont eu peur de ne pas pouvoir respecter cet horaire, auquel cas, le défenseur croate n'aurait pas pu rejoindre l'AS Saint-Etienne cet hiver.

ASSE Mercato : Mateo Pavlovic a fait 10 heures de voiture pour signer à Sainté

Alors que la fin du mercato hivernal se rapprochait à grands pas, Mateo Pavlovic a tout fait pour rallier la Croatie à Saint-Etienne dans la journée pour s'engager en faveur de l' ASSE. Et pour cause, le défenseur croate a réalisé un trajet de 10 heures en voiture, selon les informations du Progrès et de France Bleu. Un véritable périple qui a finalement porté ses fruits puisque le joueur rejoint les Verts jusqu'en juin prochain.

Tandis que l'avenir de Laurent Batlles est de nouveau sur la table à Sainté, l' ASSE va devoir se remettre au travail très rapidement afin de valider au plus vite son maintien en Ligue 2 d'ici la fin de la saison. Ce qui ne sera pas une tâche facile pour les Verts qui pointent à la 19e place du classement après 21 journées de championnat.