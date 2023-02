ASSE Mercato : L’avenir de Laurent Batlles refait surface à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 01 février 2023 à 14:33

L’ ASSE a mal démarré la manche retour de la Ligue 2. Et la question sur l’avenir de Laurent Batlles refait surface, après la défaite contre Bastia.

Menacé de limogeage pendant la trêve de la Coupe du monde, l’entraîneur de l’ ASSE a bénéficié d’un sursis, le temps de renforcer son équipe lors du mercato hivernal. C’est ainsi que Gaëtan Charbonnier (avant-centre) est arrivé en renfort de l’AJ Auxerre (Ligue 1) dès la mi-décembre. Il a été suivi à Saint-Etienne, dès l’ouverture du mercato hivernal, par quatre autres renforts : Gautier Larsonneur (gardien de but), Dennis Appiah (arrière droit), Niels Nkounkou (arrière gauche) et Kader Bamba (ailier).

Avec ces cinq premières recrues, l’ ASSE a bouclé la manche aller du championnat, invaincu. L’équipe de Laurent Batlles avait arraché un précieux match nul (2-2) au SM Caen et avait signé 2 victoires de suite sur le Stade Lavallois et les Chamois Niortais (1-0). Mais les Verts sont retombés dans leur travers, après l’embellie d’avant la mi-saison. Ils ont subi 2 défaites et concédé 5 buts lors des 20e et 21e journées. L’ ASSE a été renversée par le FC Sochaux à Geoffroy-Guichard (2-3), avant de s’incliner en Corse devant le SC Bastia (2-0).

Remontés à la 18e place à l’issue de la manche aller, les Verts ont perdu une place et sont désormais 19es, avec un seul point de plus que la lanterne rouge, Nîmes Olympique. « Il faut prendre conscience que les matchs avancent et qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour sortir de cette zone-là », a prévenu l’entraîneur du club ligérien, après la défaite à Bastia.

ASSE Mercato : Laurent Batlles veut aller jusqu’au bout, Krasso le soutient

Les dirigeants stéphanois espéraient pourtant une remontée rapide au classement dès l’entame de la phase retour du championnat. Ils souhaitaient ainsi éviter la forte pression dans la dernière ligne droite de la course pour le maintien. Ainsi, la mauvaise entame de l’ ASSE a remis au goût du jour la question sur l’avenir de Laurent Batlles dans le Forez. Sentant la menace peser de nouveau sur lui, il a tenté de rassurer : « Moi, je tiendrai jusqu’au bout avec cet objectif de se maintenir. Je pense qu’on va y arriver. »

L’un de ses joueurs, Jean-Philippe Krasso, a également volé à son secours. « Le vestiaire est concerné et reste derrière le coach », a-t-il rassuré. « Ce n’est pas lui qui est sur le terrain, ce n’est pas lui qui va au duel, il ne décide pas de l’agressivité qu’on ne met pas ! On est derrière lui, ce n'est pas le moment de le lâcher et de ne pas croire en ses trucs. On écoute ce qu’il dit et on essaye de faire au mieux. »