PSG-Bayern Munich : Un premier verdict tombe pour Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 02 février 2023 à 14:03

À 12 jours de son choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG attend d’être fixé pour Kylian Mbappé, blessé à Montpellier.

Le Paris Saint-Germain s'est bien relancé face à Montpellier HSC en signant un net succès (3-1), hier soir, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Toutefois, l’inquiétude est venue de Kylian Mbappé, sorti sur blessure dès la 20e minute de jeu. Après un mauvais contact avec le milieu montpelliérain Léo Leroy au niveau du genou, l’attaquant parisien s’était relevé péniblement, avant de demander à sortir par la suite.

Filmé par les caméras de Canal+ en train de rentrer au vestiaire en boitillant, le partenaire de Messi et Neymar avait des propos pas très positifs, le champion du monde 2018 évoquant une forte douleur et le fait qu'il se soit fait mal « sur un appui ». Et alors que le quotidien Le Parisien a indiqué des examens médicaux pour Sergio Ramos et Kylian Mbappé, ce jeudi en début d’après-midi, afin de déterminer la nature de leurs blessures, les dernières nouvelles sont tombées pour l’enfant de Bondy.

PSG : Kylian Mbappé incertain pour le choc contre le Bayern Munich

Au micro de Canal+ après la victoire des ses hommes à Montpellier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, s’est montré moins inquiet pour Kylian Mbappé en déclarant : « Il a pris un coup sur le muscle, derrière le genou, sur un duel. Est-ce que c’est une contusion, un hématome ? Nous ne le savons pas encore, mais là aussi, au vu de notre calendrier très chargé, nous ne souhaitons prendre aucun risqué. Ça ne paraît pas très grave. »

Mais aux dernières nouvelles, L’Équipe révèle que « les examens passés ce jeudi matin ont confirmé les impressions visuelles de la veille. Sorti à la 21e minute pour une vive douleur au genou et à la cuisse gauche après un choc avec Léo Leroy, le buteur parisien souffre d'une lésion musculaire. »

Le quotidien sportif ajoute que l’international français de 24 ans va passer d’autres examens dans les prochains jours, mais « ce type de blessure entraîne généralement trois semaines de cicatrisation ». Kylian Mbappé pourrait donc manquer la manche aller du huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 14 février prochain, au Parc des Princes.