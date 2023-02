ASSE Mercato : Loïc Perrin apprécie le marché de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 03 février 2023 à 20:19

Loïc Perrin a fait le point du mercato de l’ ASSE, ce vendredi, lors de la présentation officielle de la dernière recrue hivernale, Mateo Pavlovic.

L’ ASSE a recruté 7 nouveaux joueurs cet hiver, dont Mateo Pavlovic. Le défenseur central arrivé du HNK Rijeka (Craotie) est prêté à l’AS Saint-Etienne pour cinq mois, sans option d’achat. Ce vendredi, il a été présenté en conférence de presse, en compagnie de Loïc Perrin et Laurent Batlles.

Revenu sur sa signature chez les Verts, l'arrière croate a déclaré : « Cela s’est fait le dernier jour et je n’ai pas trop réfléchi en venant directement en voiture. » Pour rappel, Mateo Pavlovic a fait un trajet de 10 heures en voiture, selon les informations de France Bleu, pour venir signer à l’ ASSE, dans les derniers heures du marché des transferts de janvier.

La recrue des Verts a effectué son premier entraineur collectif, jeudi matin, à deux jours de la réception du FC Annecy à Geoffroy-Guichard (15h). Elle n’est donc pas encore prête entièrement. « Je me sens bien, mais pas encore à 100% prêt. J'ai besoin de quelques entraînements avec le groupe pour retrouver le rythme », a-t-elle reconnu.

Ancien joueur d’Angers SCO (2016-2021) et d’Amiens SC (2021-2022), Mateo Pavlovic a déjà affronter l’ ASSE et garde même de bons souvenir des Verts et du championnat de france : « J'ai des bons souvenirs à Geoffroy-Guichard en marquant deux fois. Je suis très motivé pour aider le club. Mon mental est comme ça, je veux toujours gagner […]. C'est une Ligue physique avec du duel, le talent ne suffit pas. Il faut avoir la dalle. »

ASSE Mercato : Perrin assure que Saint-Etienne s'est renforcée cet hiver

Après avoir apprécié le profil du nouveau défenseur stéphanois, Loïc Perrin a fait le bilan du mercato hivernal du club ligérien. « Forcément, les duels font partie des qualités qu'on apprécie chez Mateo. La blessure d'Anthony Briançon n'était pas prévu, il fallait faire vite », a-t-il souligné. Plus généralement, le coordinateur sportif de l’ ASSE s’est dit satisfait du recrutement stéphanois cet hiver : « Notre recrutement était nécessaire pour amener des nouveaux visages avec de la fraîcheur. J'ai l'intime conviction que l'on s'est renforcer. On ne doit pas tout remettre en question, par rapport aux cinq dernières minutes contre Sochaux. »

Gaëtan Charbonnier (avant-centre), Dennis Appiah (arrière droit), Gautier Larsonneur (gardien de but), Kader Bamba (ailier), Niels Nkounkou (arrière gauche), Lamine Fomba (milieu défensif) et évidemment Pavlovic sont les recrues de l' ASSE cet hiver.