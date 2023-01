ASSE Mercato : Une clause dans le contrat de Charbonnier révélée

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2023 à 06:14

Le contrat de l’un des cinq nouveaux joueurs de l’ ASSE contiendrait une clause qui lui permet d’aller au-delà du bail de six mois, prenant fin en juin.

L’ ASSE a déjà enregistré l’arrivée de cinq nouveaux joueurs en renfort cet hiver, à deux semaines de la fin du mercato. Le premier à avoir rejoint le club ligérien est Gaëtan Charbonnier. Il s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne en tant que joker jusqu'au 30 juin 2023. Sa signature, d'une durée de six mois, a été officialisée le 16 décembre 2022.

« Gaëtan Charbonnier s’est engagé avec l’ ASSE pour les six prochains mois. Il rejoint Saint-Étienne en qualité de joker jusqu’à la fin de saison 2022-2023. Il portera le numéro 10 avec l'objectif de performer sur le plan collectif comme individuel. Bienvenue Charbo », ont communiqué les Verts. Lors de sa première titularisation, l’avant-centre recruté à l’AJ Auxerre a été auteur du but égalisateur de sa nouvelle équipe, dans le temps additionnel, face au SM Caen (1-1). C'était la deuxième apparition du nouveau N°10 de l' ASSE, lors de la 17e journée de Ligue 1, le 30 décembre.

ASSE Mercato : Charbonnier aurait signé à Saint-Etienne jusqu'en 2025

Revenu sur la signature de Gaëtan Charbonnier, But Football Club fait une révélation. Selon le média, le contrat du joueur de 34 ans, en plus d’une prime de maintien, comporte une clause d’une ou deux saisons supplémentaires. En cas donc de maintien de l’ ASSE en Ligue 2, il peut rempiler jusqu’en juin 2025, s’il le souhaite. « C’est ce qu'il a signé dans son contrat », d'après la source. Les autres recrues stéphanoises ont des contrats différents. Gautier Larsonneur (gardien de but) et Dennis Appiah (arrière droit) ont fait l'objet d'un transfert direct. Ils ont signé pour deux ans et demi, soit jusqu’à fin juin 2025. Quant à Kader Bamba et Niels Nkounkou, ils sont prêtés pour six mois, mais avec une option d'achat pour le deuxième.