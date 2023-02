PSG-Bayern Munich : Hakimi répond à Nagelsmann pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2023 à 22:37

Pour Julian Nagelsmann, le forfait de Kylian Mbappé pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich n’est qu’un coup de bluff du PSG. Achraf Hakimi a évoqué la situation de son coéquipier.

Présent en conférence de presse vendredi, Julian Nagelsmann s’est exprimé sur l'absence de Kylian Mbappé pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich le 14 février prochain, au Parc des Princes. Selon le technicien allemand, les annonces du club de la capitale cache sans doute une part de bluff.

« Je ne crois pas qu’il va manquer le match. Je m’attends à ce qu’il joue. Je ne sais pas ce qu’il a. La déclaration sur le site du PSG est assez vague. Je ne peux pas imaginer qu’il manque le match », a confié le coach bavarois. Le partenaire de l’attaquant français de 24 ans, le latéral droit marocain Achraf Hakimi a évoqué sa situation.

PSG : Hakimi garde un mince espoir pour Mbappé face au Bayern

Après la victoire du Paris Saint-Germain face à Toulouse ce samedi après-midi (2-1), Achraf Hakimi est passé en zone mixte et a notamment évoqué la vie sans Kylian Mbappé, forfait pour les trois prochaines semaines, dont out le choc contre le Bayern Munich. Pourtant, son coéquipier et ami, Hakimi, semble encore vouloir y croire. « Mbappé contre le Bayern ? Je ne sais pas, la priorité c'est son physique. S'il y arrive, c'est mieux pour nous, sinon on va trouver des solutions », a lancé le défenseur parisien de 24 ans.