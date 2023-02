Ligue 1 : OM-Nice , Leonardo Balerdi, symbole de la défaite

Publié par Gary SLM le 06 février 2023 à 05:49

Le match OM-OGC Nice de la 22e journée de Ligue 1 a mal tourné pour les phocéens. Leonardo Balerdi porte la responsabilité de la défaite.

L’optimisme était marseillais au début du match OM-Nice de ce dimanche 5 février. L’équipe phocéenne s’est montrée dangereuse dès l’entame du match avant de se faire piéger par un contre niçois à la 38e minute du match. Un homme est particulièrement passé à côté de son match et c’est Leonardo Balerdi.

OM-OGC Nice : Leonardo Balerdi est passé à côté de son match face à Nice

Le joueur argentin de 24 ans a souffert d’une criarde inexpérience qui aura couté les 3 points du match à l’OM. Dans ce moment intense qui recommande que chaque joueur mérite sa place, le défenseur central s’est plutôt montré très décevant. Sa mauvaise défense sur le but de Brahimi à la 85e minute de temps de jeu en dit long sur sa responsabilité dans cette défaite.

Plutôt que sécuriser Paulo Lopez, Leonardo Balerdi a été plus gênant pour le porter de l’Olympique de Marseille qu’autre chose. Son jeu défensif plus que douteux à la 4e minute du match avant la première alerte niçoise fut un signe avant-coureur de sa mauvaise soirée. Son mauvais positionnement sur le premier tir cadré du but de l’OGC Nice grossissait davantage le doute sur son jeu que Igor Tudor semble être seul à avoir apprécié.

L'entraîneur marseillais est resté passif sur les erreurs de l'Argentin et cela s'est fait payer cash. Sa défense sur Laborde sur le deuxième but du match ne relèvera pas son niveau qui va même toucher le fond sur le troisième but niçois inscrit par Brahimi. Présent sur les actions de chaque but, l’Argentin n'a jamais pu contrer ces offensives dangereuses pour Marseille.

Le but inscrit par Malinovskyi pour l'équipe phocéenne à l’heure de jeu ne changera rien à cette décevante défaite 1-3. L’OM laisse surtout passer trois points dont il aurait pu se servir pour creuser l'écart avec le RC Lens au classement de Ligue 1 Uber Eats. L’Olympique de Marseille ne mettra pas non plus la pression sur le PSG, leader qui fait la course en tête avec 8 points de plus à son compteur.